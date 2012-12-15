Diyarbakır'da 21 ton esrar ele geçirildi!

Diyarbakır'da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, toprak altından 8 kamyon dolusu uyuşturucu madde çıkarıldı. Operasyonda 21 ton esrar ele geçirildi.

Dev operasyon, jandarma, polis özel harekat ve istihbarat birimlerinin aldığı bir bilgi üzerine başlatıldı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki 39 timden oluşan kuvvetin, 13-14 Aralık'ta hava destekli olarak Lice ilçesinin 4 köyünde operasyon düzenlediğini bildirdi.

Operasyonda, uyuşturucu maddelerin imal ve saklandığı 34 yerin tespitinin yapıldığını belirten Toprak, toplam 21 ton esrar maddesi, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan sığınak, depo ile bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat, silah ve mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Vali, bunun Diyarbakır'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğunu söyledi.

Toprak altında bulunan uyuşturucu maddeler, sekiz kamyona yüklenerek bölgeden taşındı.

Hava destekli operasyona, askerler ve özel harekat polisleri de katıldı.