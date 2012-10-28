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Diyarbakır'da 2008 yılında dershane saldırısını planlayan PKK'lı öldü!

İran sınırında bordo berelilerin düzenlediği operasyonda ölen Mehmet Guyi'nin Diyarbakır'daki dershane saldırısını planladığı ortaya çıktı

28 Ekim 2012 10:39

Diyarbakır'da 2008 yılında bir dershanenin önünde düzenlenen bombalı saldırıyı planlayan PKK'nın Van sorumlusu Mehmet Guyi, 20 Ekim'deki operasyonda öldü.

Hürriyet gazetesinden Arda Akın'ın haberine göre; Van Emniyeti'ne bağlı istihbarat birimleri 10 gün önce bir grup PKK'lının İran kırsalından sızacağı ve eylem hazırlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. İstihbarat, Emniyet Genel Müdürlüğü aracalığıyla önce Genelkurmay'a, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletildi.

50 kişiden oluşan bordo bereli özel birlik, PKK'lıların geçiş yaptığı bölgede önceden önlem aldı. Korucuların da katıldığı operasyona insansız hava araçları destek verdi. 2 gün kırsalda konuşlanan özel birlik, sızmaya çalışan 20 kişilik PKK'lı grupla çatışmaya girdi.

5 PKK'lı ölürken, 3'ü de teslim oldu. Ölenlerden birisi de, Diyarbakır'da 2008 yılında dershane önündeki saldırıyı planlayan PKK'nın silahlı kanadı HPG konseyi üyesi Mehmet Guyi'ydi.

Başbakan Tayyip Erdoğan olay sonrası "İntikam alınacak" demişti.

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