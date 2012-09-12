Diyarbakır'da 2 yılda 1286 çocuk doğum yaptı!

Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2010 yılından bu yana 18 yaş altındaki bin 286 çocuk doğum yaptı.



Bölge illerine hizmet veren Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2010 yılından bu yana 18 yaş altındaki bin 286 çocuk doğum yaptı.

Erken yaşta evliliklerin sık yaşandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kız çocukları, 18 yaşına girmeden anne oluyor.

Bölge illerine hizmet veren Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2010 yılında 573, 2011 yılında 520, bu yılın ilk 8 ayında ise 193 olmak üzere 18 yaş altındaki toplam bin 286 çocuk anne oldu.

Yılda yaklaşık 20 bin doğumun gerçekleştiği hastanede, 13 yaşında 20 çocuk doğum yaptı.

Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Operatör Dr. Yunus Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin tamamına hizmet verdiklerini, Van, Bitlis, Hakkari, Muş'tan bile hastaların geldiğini, çok yaygın bir alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Hastanelerinin 430 yataklı olduğunu aktaran Çavuş, 2009 yılından bu yana hizmet veren hastanelerinde yılda yaklaşık 20 bin doğumun gerçekleştiğini bildirdi.

Bölgede küçük yaşta evlilik ve doğumlara dikkati çeken Dr. Çavuş, adölesanın çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi olduğunu, 10-19 yaş grubunda olan çocukları kapsadığını belirterek, bölgede çok yoğun olarak adölesan gebeliklerin görüldüğünü söyledi.

Adölesan gebeliklerine çocukluk gebeliği de denildiğini, bu tür gebeliklerde komplikasyonların çok daha fazla yaşandığını vurgulayan Çavuş, erken yaştaki gebeliklerde doğum öncesi bakımın çok önemli olduğunu, bölgede doğum öncesi bakımın yeterli düzeyde yapılmadığı için birçok sorunla karşılaştıklarını belirtti.

Küçük yaşta gebeliklerde düşük ve sakat bebek oranının yüksek olduğunu dile getiren Çavuş, erken doğum, gebelik zehirlenmesi ve düşük ağırlıklı doğum riskinin bulunduğunu bildirdi.



Daha çok kırsal bölgeden



Hastanelerinde hemen hemen her gün küçük yaşta bir annenin doğumunun yapıldığını, küçük yaşta doğumların daha çok kırsal bölgeden geldiğini anlatan Çavuş, şöyle konuştu:

''Bölgede erken yaşta evlilik yoğun olduğu için erken yaşta doğum da daha sık yaşanıyor. Bu ciddi bir sorun. Bu durumda olanların eğitim ve sosyoekonomik durumu daha düşük oluyor. Doğum öncesi bakım çok geri. Çünkü hastalar yaşları küçük olduğu için normal gebelik takiplerine gelmiyor. Hasta doğuma geliyor. Hayati tehlikeye kadar varan vakalar yaşanıyor.''



Erken yaşta doğum depresyon ve stres yaratıyor



Oyun çağından çıkan çocukların gebe kaldığını, bunun ciddi anlamda depresyon ve stres yaratan bir durum olduğuna işaret eden Çavuş, ''Çünkü kadın, yaşamında çocukluk çağından yeni çıkmış ergenlik çağını yaşayacağı bir dönemde anne oluyor. Erken yaşta doğumlarda bir kadın çocukluğunu yaşamadan anneliği yaşıyor. Bu, daha sonra kadın üzerinde ciddi problemler yaratıyor'' diye konuştu.

Çavuş, yasalara göre, 16 yaşına kadar bütün gebelikleri polise bildirdiklerini, polisin ailenin ifadesini alarak gerekli işlemleri yaptığını sözlerine ekledi.