Diyarbakır'da 2 terörist, 2 işbirlikçi ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice, Hani ile Ergani İlçesi kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonu kapsamında 2 PKK\'lı terörist ve onlarla işbirliği yapan 2 kişi ile bunlarla birlikte silah, el bombaları, el yapımı patlayıcılar, yaşam ve giyim malzemeleri ile toplam 11 bin 290 kök hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, Hani ve Lice İlçesi sınırları içerisinde, 4 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 20.00\'dan itibaren \'Bayrak-62 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar Operasyonu\' başlatıldığını bildirdi. Bunun yanı sıra Ergani İlçesi mülki sınırları içerisinde yol kontrol ve arama çalışmaları yapıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

\"Bu faaliyetler neticesinde; 1\'i bayan olmak üzere 2 terörist ile 2 bölücü terör örgütü işbirlikçisi; 1 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tf., 5 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 149 AK-47 Kaleşnikof P.Tf. fişeği, 2 adet el bombası, 3 bin 200 lira nakit para, 1\'i Peugeot Bipper, 1\'i traktör olmak üzere 2 araç, 1 adet kütüklük, 2 adet not defteri, 16 sayfa Arapça dilinde yazılı kağıt,1 metre uzunluğunda 3X0,25mm elektrik kablosu, 1 takım terörist kıyafeti, 1 adet çanta kılıfı, 1 adet panço, 6 metre çadır ipi ile muhtelif gıda, giyim ve yaşam malzemeleri ile birlikte sağ olarak yakalanmıştır.\"

Diyarbakır Valiliği, Hani İlçesi\'nde bir doğal mağara içerisinde bulunduğunu aktarırken, şu bilgilere yer verdi:

\"Anılan operasyonlarda icra edilen temas aramaları sonucunda; Hani İlçesi Kırım Köyü mülki sınırları içerisinde, tespit edilen 1 adet doğal mağara ve kaya koyuğuna gizlenen 1 adet jelikan bidon içerisinde; 2 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 59 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet Yeasu marka el telsizi, 1 adet küçük tüp ile hazırlanmış Mayın/EYP düzeneği, 1 adet uzaktan komutalı ateşleme cihazı monteli kobra marka küçük el telsizi, 1 adet Tol serisi Mayın/EYP uzaktan ateşleme devre kutusu, 1 adet Fujifilm marka fotoğraf makinesi, 3 adet kalem pil, 1 adet powerbank, 1 adet lehim pastası, 1 adet koli bant, 2 adet şemsiye, 2 adet mont, 1 adet baret feneri, 2 adet battaniye, örgütsel doküman ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.\"

Lice İlçesi\'ne bağlı Birlik Köyü Şakan Mezrası mülki sınırları içerisinde toprağa gömülü vaziyette 2 adet uzaktan kumandalı Mayın/EYP düzeneği tespit edildiği blirtilen açıklamada, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi (METİ) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edildiği belirtildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında yapılan aramalarda ise toplam 11 bin 290 kök hintkeneviri bitkisi bulunduğu kaydedilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yerverildi:

\"Narko-Terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, Hani ilçesi Kaledibi Köyü Kürtşeyhkomu mülki sınırları içerisinde 9 bin 600 kök, Yukarıturalı Köyü Aşağıturalı Mezrası mülki sınırları içerisinde bin 500 kök, Lice ilçesi Birlik Köyü Gezan Mezrası mülki sınırları içerisinde ise 190 kök olmak üzere toplam 11 bin 290 kök kenevir bitkisi tespit edilmeyi müteakip, numune alınması sonrasında usulüne uygun şekilde yerinde imha edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler ile teröristlere ait nakit para muhafaza altına alınmış, 3 ayrı bölgedeki Mayın/EYP, METİ Timlerince, yiyecek maddesi ile giyecek türü malzemeler ise operasyon birliklerince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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