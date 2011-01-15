-DİYARBAKIR'DA 2 OTOMOBİL KUNDAKLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 15.01.2011 - Diyarbakır'da 2 otomobil kundaklandı. Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi'nde Serkan Düzelli'ye ait 06 AZ 0209 plakalı ve plakası öğrenilemeyen Zülküf Uğurkan'a ait otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Kundaklanan otomobillerin AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları eski başkanı ve mahalle temsilcisine ait olduğunu öğrenildi. Vatandaşların olayı yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Düzelli, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları eski başkanı olduğunu, yaklaşık 1 ay önce görevini bıraktığını, ancak parti içerisinde aktif olarak çalıştığını söyledi. Düzelli, ''Benim aracımın yakıldığını gören komşularımız durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirmiş. Ben olayı fark ettiğimde itfaiye ekipleri benim aracımdaki yangını söndürüyordu. Benim aracımla ilgilenirken, bir sokak ötede bulunan ve AK Parti mahalle temsilci olan Uğurkan'ın da arabasının yangını öğrendik. İtfaiye ekipleri ve polis, otomobillere benzin dökülerek yakıldığını söyledi. Bu olayı gerçekleştirecek şahsi bir husumetimin olduğu kimse yok. Arabamı kundaklayanlardan şikayetçiyim'' dedi.