Diyarbakır'da 18 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçesine bağlı 18 köyünde devam eden operasyonlar kapsamında, bugün sabah saatlerinden itibaren, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Lice'nin Arıklı, Dibekköy, Çağdaş, Yolçatı, Serince, Kabakaya, Uçar, Kayacık, Esenler, Ziyaret, Ortaç, Çavundur, Dolunay, Bağlan ve Yalaza, Hazro'nun Çitlibahçe ve Kocaköy'ün Boyunlu ve Gözebaşı köylerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün saat 05.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."