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Diyarbakır'da 17 yaşındaki gey ailesi tarafından 14 kurşunla öldürüldü!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Metropol semtinde 17 yaşındaki R.A, babası ve amcası tarafından 14 kurşunla öldürüldü

30 Ağustos 2012 19:58

 

Diyarbakır'da yaşayan 17 yaşında bir gey, ailesi tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Diyarbakırlı LGBT'ler "Yaşananları görüyoruz, duyuyoruz, susmak zorunda kalıyoruz, çünkü korkuyoruz" dedi.
 
Eshsiz.com'un haberine göre, cinsel yöneliminden dolayı şiddet gören R.A. evden kaçarak arkadaşının evine sığındı. R.A.'nın kaldığı eve gelen amcası zorla bir arabaya bindirdi. Aralarından geçen tartışmadan sonra olay yerine gelen babası silahını çekerek oğlunu öldürdü. Ardından R.A.'yı arabaya koyan babası ve amcası, cesedini yol kenarına atarak kaçtı.
 
Olayı ortaya çıkaran yaşananlardan sonra polise giden anne oldu. R.A.'nın babası ve amcası çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.
 
Diyabakır'da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir LGBT aktivisti, bu cinayetin bir ay önce işlendiğini ancak üzerinin kapatldığını anlatıyor:
 
"Cinayet bir ay önce oldu ama emniyet güçleri tarafından üstü kapatıldı. Çünkü gencin ailesinin oldukça zengin, güçlü bir aşiret ailesi olduğunu öğrendik. Sonrasında emniyetten bu olayın üstünün kapatılmasını istemişler. Hatta yaşananlara şahit olup hemen polisi arayan bir apartman sakini var, bu komşunun kimliği emniyet tarafından aileye söylenmiş 'sizi ihbar etti' diye. Dolayısıyla bu tür şeyler bizi korkutuyor. "Güneydoğuda zaten çok yaşanıyor bu tarz şeyler. Duyabildiklerimiz sadece bir kısmı, onların da basına ne kadar yansıtıldığı tartışılır. Her şey bir yana yanıbaşımızda bir savaş yaşanıyor onun bile ne kadarını öğrenebiliyoruz ki? Örneğin ensest almış başını gidiyor. Bunlardan hiç haberdar mıyız? "Diyarbakır ve çevre iller olmak üzere toplamda 150 kişi kadarız şimdi. Yaşananları görüyoruz, duyuyoruz, susmak zorunda kalıyoruz. Şiddet görüyoruz şikayet edebileceğimiz, hakkımızı arayabileceğimiz bir yer bile yok. Başvurduğumuz emniyette hakarete uğruyoruz, küfre maruz kalıyoruz, gittiğimiz doktorda alay ediliyoruz. Tamamen tepe aşağı giden bir durum."
 
Cinayete karşı bir eylem yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorusu üzerine şöyle diyor:
 
"Açıkçası istesek de düşünmüyoruz. Sebep çok açık, korkuyoruz." 
 

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