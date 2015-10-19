Diyarbakır'da 17 yaşındaki futbolcu 'elleri kirli ve terli' diye tutuklandı!

Diyarbakır’da okuldan çıkıp eve gittiği sırada gözaltına alınan 17 yaşındaki lisanslı futbolcu M.A., polislerin ‘aşırı terli ve ellerinin kirli olduğu’ yönünde hazırladığı tutanakla tutuklandı.

13 Ekim’de Diyarbakır’da Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi’nde okuyan son sınıf öğrencisi M.A.(17) okuldan eve gittiği sırada, Bağlar Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki olaylara katıldığı gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.



Evrensel gazetesinden Aziz Oruç ve Devran Toptaş'ın haberine göre; M.A., eyleme katıldığına dair hiçbir görüntü, fotoğraf ve delil olmamasına rağmen polislerin hazırladığı, “Yakalandığı sırada aşırı terli ve elleri kirliydi” şeklindeki tutanakla savcılığa çıkarıldı.



Savcılık polislerin beyanları doğrultusunda M.A’yı ‘Örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak’ gerekçesiyle mahkemeye sevk etti. M.A., 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



M.A.’nın tutuklanması için yeterli görünün polis tutanağında şu ifadeler yer aldı; “Bir grubun 13 Ekim’de Barış Caddesi üzerinde yolu lastik, taş materyallerle kapatıp, lastikleri ateşe verdiği görülmüştür. Şahıslar araçlarımızı gördüğü sırada Şeyh Şamil Mahallesi 555. sokak üzerinden kaçmaya başlamış, grup göz teması kaybedilmeden kovalanmaya başlanmış, grup Cengizler Caddesi’ne çıkmış, oradan 524. sokak istikametine kaçmaya devam etmiş, grup içerisinden M.A. isimli şahıs Şeyh Şamil Mahallesi 512. sokak içerisinde tarafımızca yakalanmış şahsın aşırı terli olduğu ve ellerinin kirli olduğu görülmüştür.”

Ellerim kirliydi çünkü top oynadım

M.A. ise savcılık ifadesinde, okuldan çıkıp eve gittiği sırada polis tarafından yakalandığını belirterek, eylemle katılmamasına rağmen akrep tipi zırhlı aracın üzerine sürmesi üzerine kaçtığını belirterek “Kovalama yaşanmadan akrep önümü keserek beni aracın içine aldı. Ellerim kirliydi. Çünkü futbol oynamıştım” dedi.



Oğlum lisanslı futbolcu



Oğlunun lisanslı futbolcu olduğunu ve 1903 Diyarbakır Kartal Spor’da top oynadığını belirten baba Sadat Acer ise sırf elleri kirli olduğu gerekçesiyle bir çocuğu tutuklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Acer, “Oğlum hukukun olmadığı yerde tutuklandı” dedi.

