Diyarbakır'da 1.7 milyar TL'lik uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, iki gün süren dev uyuşturucu operasyonunda 7'si PKK'ya yardım etmekle suçlanan toplam 32 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 1.7 milyar lira değerinde 3 milyon kökten fazla hintkeneviri ele geçirildiğini belirten Vali Toprak, operasyon sırasında güvenlik güçlerine yönelik iki saldırı gerçekleştirildiğini de söyledi.

Felat Bozarslan ve Serdar Sunar'ın Radikal'de yer alan haberi şöyle: Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, geçtiğimiz gün hava destekli olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunu değerlendirdi. Bu operasyonun PKK ’nın uyuşturucu bağlantısını ortaya koymak adına önemli olduğunu ifade eden Vali Toprak şunları söyledi:

"Dün 1700 kişinin katılımı ile dev bir uyuştururcu operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda 7’si milis 32 ilintili şahıs gözaltına alındı. 33 kişinin aranmasına devam ediliyor. Operasyonda önemli bir mali değeri olan uyuşturucu ele geçirildi. Toplam 1.7 milyar lira. Eski parayla 1.7 katrilyon lira. Bu çok önemli bir rakam. Bu operasyondaki amaç, bu uyuşturucu kaynağının terör örgütü PKK - KCK ile uyuşturucu arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktı. Operasyonlarda terör örgütünce operasyon birliklerine yönelik biri ana cadde üzerinde olmak üzere iki saldırı gerçekleşti. Bir zırhlı aracımız hasar gördü. Uyuşturu operasyonu 12 köyde ve 50X30 kilometrekarelik bir alanda devam ederken Kabaktepe Köyü tarafından güvenlik güçlerimize taciz ateşi açıldı. Oraya da ayrıca müdahale edildi. 3 milyon kökü aşan hintkeneviri ele geçirildi. Bu yaklaşık 250 ton kubar, 125 ton toz esrara tekabül ediyor. Operasyonlarda ayrıca 790 kilo toz esrar ve 328 kilo da kubar esrar ele geçirildi."

Para Kandil'e

PKK finansmanının kesilmesiyle ilgili çabalara devam edeceklerini kaydeden Vali Toprak, "Terör örgütü eylemlerinin finansmanının kesilmesi noktasında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Operasyon yaklaşık 3 bin dönümlük alanda yapıldı. Çok önemli bir operasyon oldu. Uyuşturucu tüm insanlığı zehirleyen bir madde. Bu alandan para kazananların kime ve nereye hitaben bu işlemi yaptıkları malum. Terör örgütü diğer suç unsurlarıyla birlikte bu konu üzerinden ciddi manada haraç alıyor. Kendinin yuvalandığı noktalarda uyuşturucuyu yasakladığını söyleyerek, kırsal ve kent arasındaki faaliyetlerinde milislik yapan, lojistik detek sağlayan kişilere bu fırsatı verip elde ettiği paraları Kandil ’e gönderiyor veya buradaki terörizm faaliyetlerini finanse ediyor"diye konuştu.

Uyuşturucu için örgüt içi infaz

Vali Toprak son zamanlarda bazı gerçeklerin de ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi: "Terör örgütü bazı operasyonlarda teröristlerinin öldüğünü ifade ediyor. Ama baktığımızda o teröristlerin aslında eylem veya mücadelede ölmedikleri ortaya çıkıyor. Örgütün uyuşturucu ve benzeri noktalarda işadamlarından esnaflardan zorla baskıyla aldıkları paraları kendisiyle ilintili teöristlerin kendi ailelerine aktardıkları için örgüt içi infaza tabi tutuldukları anlaşılıyor. Bununla ilgili örnekler ve bilgiler var. Burada terör örgütü için uyuşturucu gelirinin ne anlama geldiğini, örgütün uyuşturucuya özel önem verdiğini de görmek mümkün. Uyuşturucuyla mücadeleyi topyekün olarak veriyoruz. Uyuşturucunun ekim alanına ulaşımı engelleyecek mayın döşeme gibi sıkıntılı bir noktaya getiriyorlar. Her şartta mücadele etmek durumundayız."

Kavanozda gömülen paralar

Kavanoz içinde toprağa gömüldüğü iddia edilen paralarlar ilgili de açıklama yapan Vali Toprak, "Geçen yıl Şenyayla bölgesinden bir Kaymakam adayı ve bir asker kaçırılmıştı. Burada sorumlu olan sözde bir terörist başının ciddi manada insanlardan haraç topladığı ve kavanoza koyarak getirdiğine ilişkin veriler var. Bu bir gerçek. Terör örgütü ayakta kalıyorsa finansman kaynağı olması gerekiyor. Bizim konumuz bu finansal desteği kesmektir. Bu gayretleri devam ettirerek mücadeleyi sürdürmeye gayret edeceğiz. Bu işle ilgili devletimizin ve kurumlarımızın kararlılığı mevcut ve ciddi manada üzerine gidiliyor" dedi.