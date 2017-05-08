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Diyarbakır'da 16 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilik, bölgede PKK'ya yönelik operasyon başlatılacağını bildirdi

08 Mayıs 2017 13:20

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerine bağlı 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'ya yönelik operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Lice ilçesine bağlı Abalı, Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Ecemiş, Daralan ve Duruköy, Hani ilçesine bağlı Serenköy, Uzunlar, Yukarıturalı, Kalaba, Topçular, Akçayurt ve Kaledibi mahallelerinde saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

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