Diyarbakır'da 15 ton esrar yakalandı

Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 ton 170 kilo kubar esrar, 2 ton 245 kilo toz esrar ve 60 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Vali Mustafa Toprak , İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda, ele geçirilen uyuşturucunun basın mensuplarına gösterimi sırasında yaptığı açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığı'nca Lice ilçesi Dibek köyü bölgesinde ormanlık alanda barınan terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgedeki işbirlikçileri vasıtasıyla uyuşturucudan elde edilen büyük finans kaynağının ortadan kaldırılması, esrar üretim alanlarının tespiti amacıyla MİT Bölge Başkanlığı ile müşterek istihbarat çalışması yapıldığını söyledi.

Bu istihbari bilgiler doğrultusunda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde toplam 13 timden oluşan kuvvet ile 7. Kolordu Komutanlığı'ndan sağlanan taarruz ve Skorsky helikopterleriyle 3-4 Ekim günlerinde hava destekli operasyon düzenlendiğini kaydeden Toprak, şöyle konuştu:

“Operasyonda Dibek köyü güneyinde yer alan sık ormanlık alanda uyuşturucu madde imal yerleri ve saklandığı özel yerlere yapılan operasyonda 13 ton 170 kilogram kubar esrar, 2 ton 245 kilogram toz esrar, 60 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon dönüşünde 4-5 terör örgütü mensubu tarafından güvenlik kuvvetlerine uzaktan ateş açılmış, kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Operasyonda terör örgütünün önemli bir maddi kaynağına ağır darbe vurulmuştur. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 17 milyon liradır.”