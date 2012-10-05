T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da 15 ton esrar yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 15 tondan fazla esrar ve 60 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

05 Ekim 2012 17:43

 

Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 ton 170 kilo kubar esrar, 2 ton 245 kilo toz esrar ve 60 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
 
Vali Mustafa Toprak , İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda, ele geçirilen uyuşturucunun basın mensuplarına gösterimi sırasında yaptığı açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığı'nca Lice ilçesi Dibek köyü bölgesinde ormanlık alanda barınan terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgedeki işbirlikçileri vasıtasıyla uyuşturucudan elde edilen büyük finans kaynağının ortadan kaldırılması, esrar üretim alanlarının tespiti amacıyla MİT Bölge Başkanlığı ile müşterek istihbarat çalışması yapıldığını söyledi. 
 
Bu istihbari bilgiler doğrultusunda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde toplam 13 timden oluşan kuvvet ile 7. Kolordu Komutanlığı'ndan sağlanan taarruz ve Skorsky helikopterleriyle 3-4 Ekim günlerinde hava destekli operasyon düzenlendiğini kaydeden Toprak, şöyle konuştu: 
 
“Operasyonda Dibek köyü güneyinde yer alan sık ormanlık alanda uyuşturucu madde imal yerleri ve saklandığı özel yerlere yapılan operasyonda 13 ton 170 kilogram kubar esrar, 2 ton 245 kilogram toz esrar, 60 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon dönüşünde 4-5 terör örgütü mensubu tarafından güvenlik kuvvetlerine uzaktan ateş açılmış, kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Operasyonda terör örgütünün önemli bir maddi kaynağına ağır darbe vurulmuştur. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 17 milyon liradır.”
 

ETİKETLER

diyarbakıresrar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24