Diyarbakır'da 14 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde bulunan 14 köyde TSİ 05.00'den geçerli olmak üzere ve ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Karara gerekçe olarak, PKK'ya karşı başlatılan askeri operasyonlar gösterildi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen köylerden 10'u Lice'de.

Hazro ve Kocaköy'de de ikişer köyde yasak uygulanıyor.

Diyarbakır Valiliği konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada; "Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon düzenlenecektir" ifadesi yer aldı.

Valiliğin açıklamasında, sokağa çıkma yasağının sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla ilan edildiği ve yasağa uyulmasının vatandaşların kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önemli olduğu vurgulandı.