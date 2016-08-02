Diyarbakır’da 14 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valliği tarafından, düzenlenecek operasyonlar kapsamında Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinin 14 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde Lice İlçesi'ne bağlı olan; Akçabudak, Saydamlı, Sağlık, Bayırlı, Körtan, Hedik, Dallıca, Budak, Tepe, Kabakaya, Kutlu, ve Oyuklu köyleri ile Hazro İlçesi'ne bağlı olan; Çitlibahçe ve Ormankaya köyleri sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 2 Ağustos 2016 Salı günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."