Diyarbakır'da 13 köydeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Ağustos Çarşamba günü saat 05.00'ten itibaren duyurulan yasaklama kararının bugün saat 10.30'dan itibaren kaldırıldığı" ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, PKK'lılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon yapıldığı bildirildi.

Operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 31 Ağustos Çarşamba günü saat 05.00'ten itibaren duyurulan yasaklama kararının bugün saat 10.30'dan itibaren kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, can ve mal güvenlikleri için uygulanan yasağa riayet eden vatandaşlara teşekkür edildi.