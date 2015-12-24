Diyarbakır'da 102 muhtardan ortak çağrı: Artık yeter!

Diyarbakır’ın merkez Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçesinden toplam 102 mahalle muhtarı, ortak açıklama yaparak, çatışma ve operasyonların bitirilmesi çağrısında bulundu.

Sümerpark’ta bir araya gelen muhtarlar adına açıklamayı okuyan Ekinciler Mahallesi Muhtarı Burhan İpek, kentteki son gelişmelerden kaygılı olduklarını söyledi. Halkın mağdur edildiğini ifade eden İpek, derhal yerleşim yerlerindeki operasyonlara ve çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. İpek, hiçbir gerekçenin sivil yerleşim yerlerinde bu denli operasyonlara, ağır tahribatlara ve çocukların ölümüne neden gösterilemeyeceğini kaydetti.

“Çatışma politikası kimseye kazandırmaz”

İpek, şunları söyledi:

“Hükümetin güvenlik eksenli çatışmacı politikalarının ve böylesi bir sürecinin hiç kimseye bir şey kazandırmadığını, kazandırmayacağını ve bu sürecin kazananının da olamayacağını sıkıyönetimler, 12 Eylül’ler, askeri darbeler ve yıllar süren olağanüstü haller bize fazlasıyla öğretmiştir. Türkiye halkları olarak bütün sorunlarımızı diyalog ve müzakereyle çözmek dışında bir şansımızın olmadığını herkesin bilmesi gerekir. Bu kirli ve yıkıcı savaşın hiçbir haklı politik gerekçesi olamaz. Bir an önce bu silahlı operasyonların ve çatışmalı sürecin sona ermesini umut ve talep etmekle birlikte, çatışma durumunda kentimizin tarihi ve manevi değerlerine çatışma hukukunun ya da diğer ifadeyle insancıl hukukun asgari ilkelerine uyulmalıdır. Sivil yerleşim yerlerinde çatışmalara zemin oluşturan ve toplumun sosyal, ekonomik, eğitim ve sağlık gibi günlük yaşamını derinden etkileyen fiil ve uygulamalardan kaçınılmalı, toplumumuzun vicdanını rahatsız eden eylem ve operasyonlar sonlandırılmalı, sivillerin ölümüne neden olabilecek silahlı saldırılara, operasyonlara, yargısız infazlara ve işkence uygulamalarına derhal son verilmelidir.”

Sur’a yürümek isteyen

muhtarlara izin verilmedi

Basın açıklamasının ardından muhtarlar, çatışmaların ve sokağa çıkma yasağının 23 gündür devam ettiği Sur ilçesine yürümek istedi. Polis, “grubun içine farklı kişilerin karışabileceğini” gerekçe göstererek izin vermedi.