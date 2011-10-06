-Diyarbakır'da 1 terörist ölü olarak ele geçirildi DİYARBAKIR (A.A) - 05.10.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yol kesen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, bir teröristin ölü olarak suikast silahıyla ele geçirildiğini belirtti. Toprak, Diyarbakır'ın Lice-Bingöl karayolunda bir grup teröristin yol kestiği bilgisi üzerine, terörist gruba anında müdahalede bulunulduğunu kaydetti. Çatışmanın çıktığı bölgeye hızla sevkiyatın yapıldığını ve kobra helikopterlerinin de havadan destek sağladığını ifade eden Vali Toprak, ''Çatışmada bir terörist ölü olarak kanas marka suikast silahıyla ele geçirilmiştir. Çatışmada, ölü ele geçen terörist fazla olabilir, yapılacak arazi arama tarama faaliyetleri sonrası belirlenecek. Operasyon devam etmektedir'' dedi.