Diyarbakır'da 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR\'ın Çınar ilçesine bağlı Başaklı Köyü\'ndeki bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan PKK\'lı terörist \'Roj\' kod adlı Cebrail Karçı\'yı ölü olarak ele geçirdi. Diyarbakır Valiliği, öldürülen Karkçı\'nın 29 Ağustos 2017 günü Diyarbakır- Batman karayolunda Siirt\'e zırhl aracın nakliyesiyle görevli özel firma çalışanları Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz\'ın şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır\'ın Çınar ilçesi Başaklı Köyü\'ndeki bir evde terörist bulunduğuna ilişkin 23 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı\'na yapılan ihbara istinaden icra edilen operasyonda; 24 Kasım 2017 Cuma saat 02.15 sıralarında, \'Dur\' ihtarına uymaksızın kaçmaya çalışan, Mardin Savur kırsal alanında faaliyet yürüten, \'Roj Kod\' adlı Cebrail Karçı isimli terörist, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 9 mm Taurus marka tabanca, 2 tabanca şarjörü, 3 el bombası, 88 kalaşnikof fişeği ve 34 tabanca fişeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince 3 terörist işbirlikçisi gözaltına alınmıştır. Ölü olarak ele geçirilen teröristin 2 \'silahlı terör örgütüne üye olma\', 2 \'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\' suçlarından suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilen \'Roj Kod\' adlı Cebrail Karçı isimli teröristin, Diyarbakır- Batman karayolunda 29 Ağustos 2017 Salı günü Siirt\'e zırhlı aracın nakliyesiyle görevli özel firma çalışanları Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz isimli araç sürücülerinin şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldığı tespit edilmiştir\" denildi.



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