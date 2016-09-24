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Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu

Çatışmada 1 askerin de yaralandığı bildirildi

24 Eylül 2016 14:05

Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü.

Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilanından sonra başlayan operasyonlar devam ediyor. Operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında bugün sabah erken saatlerinde Çavundur Bölgesi'nde sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada açılan ilk ateş sırasında 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ek binasında tedaviye alındı. Çatışmada 1 PKK'lı da öldürüldü. 

 

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Diyarbakır1 asker şehityaralıPKK

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