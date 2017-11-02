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Diyarbakır Belediye Başkan Vekili Atilla, bir yılda yaptıklarını reklam panolarından duyurdu

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak'ın yerine, 1 Kasım 2016 tarihinde, kayyum olarak atanan Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, yaptığı çalışmaları göreve gelişinin birinci yıl dönümünde reklam panol

02 Kasım 2017 14:45

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak\'ın yerine, 1 Kasım 2016 tarihinde, kayyum olarak atanan Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, yaptığı çalışmaları göreve gelişinin birinci yıl dönümünde reklam panolarından duyurdu.
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kışanak ile Eş Başkan Fırat Anlı\'nın terör soruşturması kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı\'nca görevden alınması üzerine Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, \'belediye başkan vekili\' olarak Diyarbakır\'a atanmıştı. Geçen yılın 1 Kasım günü ataması yapılan Başkan Vekili Atilla, göreve getirilişinin birinci yıl dönümünde, yaptığı işleri reklam panolarını kullanarak, Diyarbakırlılara tanıttı. Kentin çeşitli yerlerindeki reklam panolarına, \'1 yıldır Diyarbakır\'a hizmet etmekten onur duyuyoruz\' ve \'İsteyince olur\' yazılı afişler asıldı. Afişlerde, il genelinde yapılan çalışmaların görselleri de yer aldı.
Başkan Vekili Atilla, ayrıca büyükşehir belediyesine ait kısa mesaj sistemiyle Diyarbakırlıların cep telefonlarına \"1 yıldır size hizmet etmekten daima onur duyduk. Sizlerle daha güzel günlere. Cumali Atilla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı\" yazılı mesaj gönderdi.

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