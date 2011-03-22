Diyarbakır'a indirilen İran uçağı hâlâ beklemede!

T24 - Türkiye hava sahası üzerinden Suriye’ye giderken, önceki gece Diyarbakır’a indirilen İran’a ait kargo uçağında sandıkların içerisinde bulunan silah ve mühimatların uçaktan indirildiği belirtildi.



Başkent Tahran’dan havalananan ve Suriye’ye askeri malzeme taşıdığı belirtilen ’Ilyushin Il-76TD’ tipi kargo uçağı, nükleer silah taşıdığı ihbarı üzerine BM kararları doğrultusunda cumartesi gece yarısı Diyarbakır’daki 2’nci Hava Kuvveti 8’inci Ana Jet Üssü’ne indirilelerek arandı. Diyarbakır havaalanında halen bekletilen İran’a ait kargo uçağının bugün ana kapağı açılarak uçakta bulunan sandıklar indirildi. Sandıklarda, roketatar, havan, biksi ve Kalaşnikof gibi silah ve mühimatların bulunduğu belirtildi. Söz konusu silahların bulunduğu sandıklar uçaktan indirilirken, silahların bildiriminin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi alınamadı.



Diyarbakır’a 2006 yılından bu yana BM kararları doğrultusunda arama yapmak için indirilen İran kargo uçaklarından ilk kez bir uçağın bu kadar uzun süre havaalanında bekletildiği ifade edildi.





