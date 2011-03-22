T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'a indirilen İran uçağı hâlâ beklemede!

Türkiye hava sahası üzerinden Suriye’ye giderken, önceki gece Diyarbakır’a indirilen İran’a ait kargo...

22 Mart 2011 02:00

T24 - Türkiye hava sahası üzerinden Suriye’ye giderken, önceki gece Diyarbakır’a indirilen İran’a ait kargo uçağında sandıkların içerisinde bulunan silah ve mühimatların uçaktan indirildiği belirtildi.

Başkent Tahran’dan havalananan ve Suriye’ye askeri malzeme taşıdığı belirtilen ’Ilyushin Il-76TD’ tipi kargo uçağı, nükleer silah taşıdığı ihbarı üzerine BM kararları doğrultusunda cumartesi gece yarısı Diyarbakır’daki 2’nci Hava Kuvveti 8’inci Ana Jet Üssü’ne indirilelerek arandı. Diyarbakır havaalanında halen bekletilen İran’a ait kargo uçağının bugün ana kapağı açılarak uçakta bulunan sandıklar indirildi. Sandıklarda, roketatar, havan, biksi ve Kalaşnikof gibi silah ve mühimatların bulunduğu belirtildi. Söz konusu silahların bulunduğu sandıklar uçaktan indirilirken, silahların bildiriminin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi alınamadı.

Diyarbakır’a 2006 yılından bu yana BM kararları doğrultusunda arama yapmak için indirilen İran kargo uçaklarından ilk kez bir uçağın bu kadar uzun süre havaalanında bekletildiği ifade edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24