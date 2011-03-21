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DİYARBAKIR'A İNDİRİLEN İRAN UÇAĞI  DİYARBAKIR (A.A)

21 Mart 2011 21:22

-DİYARBAKIR'A İNDİRİLEN İRAN UÇAĞI  DİYARBAKIR (A.A) - 21.03.2011 - Türk hava sahasını kullanırken Diyarbakır'a indirilen ve arama yapılan İran uçağından bazı malzemeler indirildi. Edinilen bilgiye göre, İran'ın başkenti Tahran'dan Suriye'nin Halep kentine gitmek üzere havalanan ve askeri malzeme taşıdığı ileri sürülerek, 19 Mart saat 23.00 sıralarında Diyarbakır Havaalanı'na indirilen İran kargo uçağında arama sürüyor. Uçaktaki bazı malzemelerin indirilerek taşıyıcı araçlara yüklendiği görüldü. İndirilen malzeme ve uçakla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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