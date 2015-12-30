Diyarbakır'a hibe desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı’nın, Karacadağ Kalkınma Ajansı’na iki proje için yaptığı hibe başvurusu kabul edildi. Aşefçiler Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ne 3 milyon lira ve Çifte Han Restorasyon Projesi’ne 6 milyon hibe desteği alınmasına ilişkin proje sözleşmesi Büyükşehir Belediyesi’nde imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak, Fırat Anlı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Hasan Maral tarafından imzalanan proje sözleşmesiyle, Suriçi’ndeki Aşefçiler Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Çifte Han Restorasyon Projesinin uygulamasına start verilmiş oldu. Proje sözleşmesi imza töreninde konuşan Kışanak, tarihi Suriçi’nin zor günler geçirdiğini, bu süreçte tarihi ayağa kaldırmaya yönelik bir projenin imzalanmasının önemli olduğunu söyledi. Suriçi’nde arkeolojik verilere göre binlerce yıl kesintisiz kent yaşamının devam ettiğini ifade eden Kışanak, Suriçi’nin bütün uygarlığın izlerini, insanlığın bütün yaşanmışlığını günümüze taşıyan ve bunları yaşatan bir kent olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da surlarla ilgili yapılan her çalışmanın insana büyük bir heyecan verdiğini kaydederek, “Koruma bilincini geliştiren tarihsel, kültürel mirasa biraz daha değer katan her alan son derece kıymetlidir” dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Hasan Maral da, Diyarbakır’ın daha iyi tanıtılması, turizm potansiyelinin üst bir seviyeye çıkarılması adına önemli faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Ajansın öz kaynaklarıyla yapabildiği çalışmaların sınırlı olduğuna dikkat çeken Maral, bu yüzden Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı gibi ilave çalışmalarla daha geniş bir çerçevede faaliyet yürüttüklerini söyledi.