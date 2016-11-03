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Diyarbakır'a atanan kayyım: Tehditlere değer vermiyorum, yüce Rabb'im bizi koruyacak

Tutuklanan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın yerine Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, kayyım olarak atanmıştı

03 Kasım 2016 21:15

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde tutuklanan eş belediye başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın yerine kayyım olarak atanan eski Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, “Ben tehditlere hiçbir zaman değer vermiyorum. Yüce Rabbim bizi koruyacak” dedi.

Göreve başlamasının ardından esnaf gezisi düzenleyen bugün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve kendisi gibi Sur ilçesine kayyım olarak atanan Bilal Özkan ile esnafı gezen Atilla, yeni görevi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 

"Diyarbakır'ı daha güzel seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz"
 

“Bu görevin hem şahsı adına hem Diyarbakır adına hayırlı olmasını dilediğini” söyleyen Atilla, “Dün itibari ile göreve başladık. Bana bu görevi tevdi eden Bakanımıza, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. İnşallah, yüce Rabbimin yardımı ve aziz Diyarbakır'ın aziz hemşehrilerimin de desteği ile güzel Diyarbakır'ımızı daha güzel seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah Diyarbakır sizlerle birlikte daha da güzel olacak. Diyarbakırlı vatandaşlarımız yaklaşık 17 yıldır hizmetlerden yeterince faydalanamadı. Bundan sonra inşallah devletimizin bütün imkânları şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da desteği ile daha güzel şeyler yapılacak. Ben o tehditlere hiçbir zaman değer vermiyorum. Yüce Rabbim bizi koruyacak, bu aziz milletimizin duaları ile biz sizlerle çok güzel şeyler yapacağız" ifadesini kullandı.

 

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