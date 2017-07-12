Diyarbakır'a 100 bin tonluk lojistik depo kuruluyor

Diyarbakır'da çiftçilerin en büyük sorunu olan depolama için ilk somut adım atıldı. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Valilik ile yapılan görüşmelerden sonuç aldıklarını ve Elazığ yolu üzerinde 185 dönümlük araziye 100 bin tonluk lisanslı depo merkezi kuracaklarını söyledi.

Yeşil, kent ekonomisini, hükümetin açıkladığı tedbir paketlerini ve yaşanan sıkıntıları T24’e değerlendirdi.

Bu yıl ürünlerden rekolte beklentisi nedir? Yağışlar yeterli geldi mi?

Hububat, buğday, mercimek, arpa ve pamukta rekolte geçen yıla oranla daha yüksek oldu. Özellikle pamuk dış piyasada yani dünya borsasında yükseldiği için geçen yıla oranla %35- %40 oranında bir fiyat artışı olur. Bu yıl yağışlar da iyiydi. Bu açıdan çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tarımın ana vatanı olarak tanımlanan yerlerden biri de Diyarbakır. Bu anlamda tarım arazileri doğru olarak değerlendiriliyor mu?

Her ne kadar devlet teşvik edici adımlar atsa da bilgilendirme konusunda ciddi yetersizlikler var. Tarımla ilgili alınan bir karar olduğu zaman çiftçinin bilgisi olmuyor. Devlet tarım il müdürlüğüne​ vereceği yetki ile çiftçileri bilgilendirip ve eğitim verebilir.

Borsa olarak girişiminiz oluyor mu?

Borsa olarak alanımıza girmese de önümüzdeki süreçte çeşitli eğitim programları düzenlemeyi planlıyoruz.

En büyük sorunlarınızdan birinin de lisanslı depo sorunu olduğunu biliyoruz. Bu konuda bir gelişme var mı?

Bu sorun oldukça ciddi. Valilik ile girişimlerimiz sonuç verdi. Elazığ yolu üzerinde 185 dönümlük arazi bize tahsis edildi. 100 bin tonluk lisanslı lojistik bir depo yapacağız.

Şu an depo sorunu nasıl çözülüyor?

Herkes kendi bünyesinde kiralama yapıyor. Özel firmalardan kiralama yapılıyor. Elazığ yolunda 50 bin tonluk yerlerde. Az önce bahsettiğimiz proje bizim borsa olarak yürüttüğümüz projedir. Biz bütün fizibilite projemizi bitirdik. Şu an hibe için Avrupa Birliği'ne başvuru yaptık.

Peki ne zaman hayata geçirilecek?

Minimum 2019'u bulur bu projenin hayata geçmesi. Bu proje ile çiftçiler ekstra maliyetten kurtulacaktır.

Kentte iki yıl önce başlayan çatışmalar ekonomiyi olumsuz yönde etkiledi. Hükümetin bu olaylardan sonra açıkladığı paketler ve teşvikler gibi bir dizi önlem paketi vardı. Şu an durum nedir? Kent ekonomisi canlandı mı?

Hükümetin en son aldığı KGF kefaleti vardı. Yaklaşık 250 milyarlık TL kredi kararı alındı. Bunun 180 milyarlık TL'si ülke genelinde kullanıldı. Bu da piyasayı çok rahatlattı. Zaten bu olmamış olsaydı çoğu firmalar iflas ederdi. Yani bunu Sayın Başbakan da açıkladı. Bu Kredi Garanti Fonu Türkiye genelinde ekonomiye bir rahatlama getirdi. Burada olumlu yansımaları görüldü. Çiftçinin üzerinde hala bir korku ve kaygı devam ediyor. Devletin açıkladığı Cazibe Merkezi Projesi'nde önceliğin Diyarbakır'a verilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece Diyarbakır için değil Batman, Mardin'i de özel bir kategoriye alalım. Diyarbakır'da şuan 400'e yakın bir başvuru var. Biz de bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz.

Cazibe Merkezi Programı ile ilgili gecikme için neler söyleyeceksiniz?

Evet bir gecikme var. Bu proje daha erkene alınabilirdi. Şuan biz de beklemedeyiz ha bugün ha yarın diye ama ortada bir gecikme var. Umarım bu önümüzdeki ay karar çıkar. Özellikle bölgeye, yani olayların yoğun olduğu kentlere önem verilmesi gerekir. Üretim ve sanayi ile ilgili, yani istihdamı artıracak sektörlere öncelik verilmelidir.

Turizmde de ciddi çalışmalar yapıldı ancak beklenti karşılanmadı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Turizm alanında Ticaret Borsası olarak bir takım çalışmalarımız var. Örneğin Trabzon'daki örgütleri buraya davet edeceğiz. Biz de oraya gidip görümeler yapacağız. Önyargıların kırılmasına vesile olmak istiyoruz. Tarihi kentimiz bu alanda da öncü olmalıdır.

TÜSİAD Başkanı'nın Diyarbakır'da "OHAL kalksın ve çözüm sürecine dönülsün" çağrısını sormak istiyorum. Siz bu çağrıyı nasıl değerlendirdiniz?

TÜSİAD'ın çağrısını olumlu buluyorum. Yani biz de OHAL'in biran önce kaldırılmasını​ ve normalleşmeye dönülmesini istiyoruz. Toplumsal olarak da bireysel olarak da temennimiz bu yöndedir.

Son olarak yakın bir tarihte oda seçimleri olacak. Yeniden aday olacak mısınız?

Tekrar adayım.