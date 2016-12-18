Diyarbakır ve Yüksekova'da binler, teröre karşı yürüdü

Hakkâri ve Diyarbakır'da binlerce kişi Kayseri'deki terör saldırısına tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinin İpekyolu Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları atarak çarşı merkezine yürüdü. Bu sırada şehitler için Merkez İhsaniye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Cengiz Topel Caddesi'nden eski cezaevi kavşağına, oradan da Hükümet Konağı önüne gelen vatandaşlar, yürüyüşü Karayolları 117. Şube Müdürlüğü önünde sonlandırdı.

"Bu güzel yürüyüşten dolayı Yüksekovalı kardeşlerimize, bütün insanlarımıza teşekkür ediyorum"

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, burada yaptığı konuşmada, Yüksekova'nın güzel bir başlangıç yaptığını anlattı. Yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın yürüyüşe katılarak terör örgütüne tepki gösterdiğini belirten Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Artık seferberlik olsun. Bu ülkede, bu topraklarda terör olmasın. İnsanlık için huzur gelsin' başlangıcını, talimatını, açıklamasını yaptı. Yüksekova buna cevap verdi. Halk burada dedi ki; 'Artık bundan sonra bu güzel günde ay yıldızlı bayrağın altında nasıl bugün yürüyorsak, bundan sonra da mutlu huzurlu yürüyelim. Geleceğin büyük Türkiyesini birlikte inşa edelim.' İnsanlar balkonlarından, kaldırımlardan da bize destek verdi. Bu güzel yürüyüşten dolayı Yüksekovalı kardeşlerimize, bütün insanlarımıza teşekkür ediyorum."

"Burası bizim geleceğimiz, buradan başka gideceğimiz yerimiz yok" diyen Kaşıkçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye'de olay olur, sığınılacak yer bu Anadolu toprağı, Irak'ta olay olur sığınılacak yer Anadolu toprağı olur. Bizim topraklar, her yerden mülteciye sahip çıkıyor. Yüksekovalı diyor ki artık bu topraklara huzur, barış gelsin. Terör olmasın, terör son bulsun diyoruz."

"Türküyle, Kürdüyde, Lazıyla, Çerkeziyle bu ülkeye sahip çıkma zamanı geldi"

Kardeşliğin pekiştirildiği bir yürüyüş olduğunu ifade eden muhtar Tahir Öztepe de Türküyle, Kürdüyde, Lazıyla, Çerkeziyle bu ülkeye sahip çıkma zamanı geldiğini söyledi.

"Bu ülke hepimizindir, Bu bayrak hepimizindir." ifadesini kullanan Öztepe, "Yürüyüş çok güzel geçti. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hiç kimseyle ayrı gayrımız yoktur. Bundan sonra da olamaz. İnşallah bundan sonra şehitlerimiz olmaz."dedi.

Ailesiyle birlikte yürüyüşe katılan Mustafa Çapan da mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bu bayrak yere düşmeyecek. Canlı olacağız, dirayetli olacağız. Yürüyüş çok güzel geçti." dedi. Kürt'ün Türk'ün kardeş olduğunu göstermek için yapılan güzel bir miting olduğunu kaydeden Halit Aksoy ise "Yürüyüşe herkesin desteği oldu. Türk ile Kürt halkı kardeştir." dedi.

Yürüyüşe, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay ve kurum amirleri de katıldı.

Diyarbakırlılar sokaklarda

Diyarbakır'da düzenlenen, "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü saldırılarını kınadı.

Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" , "Vatan sana canım feda" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Burada büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Memiş, Kayseri'deki terör saldırısından duydukları üzüntüyü dile getirdi. "Bu alçakça saldırıyı lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diyen Memiş, şöyle devam etti:

"Türkiye, insanlıktan nasiplenmemiş melun terör örgütleri tarafından dize getirilemeyecek kadar büyük, millet, hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibidir. Alçaklıkta sınır tanımayanlar beyinlerini uyuşturarak canlı bomba haline getirdikleri zavallıları, asker, polis, sivil, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan insanlarımızın arasına sürmekte ve onlarca masumun canına kıymaktadırlar."

Memiş, "Türkiye, dünyanın görmediği, görmezden geldiği Halep’te insanlığı kurtarmaya çalışırken, insanlığını ortaya koyarken birileri içeride taşeron uzantıları vasıtasıyla birlik ve beraberliğini zaafa uğratmak istiyor. Bunun farkındayız. 15 Temmuz gecesi vatan sevgisini en üst seviyede gösteren milletimizin bu bilincini zaafa uğratmak, toplumsal kırılganlık meydana getirmek hedefiyle yapılan bu insanlık dışı saldırıları, yine milletimiz büyük bir kararlılık ve basiretle bertaraf edecektir." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de kardeşlik ile birlik ve beraberlik kazanacak"

15 Temmuz gecesi yaşananlara sessiz kalanların kendi demokrasileri ile çelişen iki yüzlü tavırlarının kabul edilemez olduğuna işaret eden Memiş, şunları söyledi:

"Tüm bu saldırılar halkımıza yöneliktir. 15 Temmuz'da tanklara karşı duran milletimiz, teröre karşı da aynı tavrı gösterecektir. Bizler Selahattin Eyyubi ve Fatih Sultan Mehmet’in torunları olarak haçlı zihniyetini taşıyan Batılı güçlerin 21. yüzyılda masada oluşturduğu bölgemizle ilgili projeleri beraber bozacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılığımız ve ortaya koyacağımız milli duruş, teröre vereceğimiz en anlamlı ve en etkili karşılık olacaktır."

Türkiye'de kardeşlik ile birlik ve beraberliğin kazanacağına dikkati çeken Memiş, bütün terör örgütlerini ve onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetlediklerini söyledi. Memiş, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına ve millete de başsağlığı dilediklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'a kadar yürüdü. Burada terör saldırılarında şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu ve dua etti.