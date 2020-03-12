Diyarbakır ve Urfa'da 9 avukat gözaltına alındı

Urfa'da yedi, Diyarbakır'da iki avukat ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Cihan Aydın, soruşturmanın, avukatların cezaevlerinde müvekkilleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili başlattığını söyledi.

Urfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında Urfa’da yedi, Diyarbakır’da iki avukat baskınlar yapılarak gözaltına alındı.

Soruşturmada Diyarbakır Barosu’na kayıtlı dört avukat hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Avukatların ev ve iş yerlerine bugün sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Evde bulunan iki avukat ev ve iş yerlerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.

Avukatların bürolarındaki aramalara katıldıklarını belirten Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Cihan Aydın, soruşturmanın, avukatların cezaevlerinde müvekkilleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili başlattığını söyledi. Aydın, “Avukatların gözaltına alınmasına neden olan gerekçelerle ilgili detaylı bilgilere ulaştığımızda açıklama yapacağız” dedi.

Dosya'da 'gizlilik' var

Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ise Urfa’da 7 avukatın gözaltına alındığını söyledi. Öncel, “Urfa merkezde üç, Siverek’te üç ve Suruç’ta bir arkadaşımız gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalar bitti ancak bürolarındaki aramalar halen devam ediyor” dedi.

Öncel, dosyada gizlilik kararı olduğu için yeterli bilgilere sahip olmadıklarını ancak soruşturmanın genişletilebileceğine dikkat çekti.