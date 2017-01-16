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BBC Türkçe

Diyarbakır ve Şırnak'ta patlama

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde molozların döküldüğü alana bırakılan patlayıcı, infilak ettirildi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı. Şırnak'taki patlamada ise 5 kişi yarlandı.

16 Ocak 2017 20:25

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde molozların döküldüğü alana bırakılan patlayıcı, polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı. Şırnak'taki patlamada ise 5 kişi yarlandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Diyarbakır Sur'dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını duyurdu.

Ajansın geçtiği habere göre patlamada İlk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Anadolu Ajansı (AA) ise Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendiğini, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini duyurdu.

AA, ise saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 4 polis memurunun da yaralandığını belirtti.

DHA öncesinde Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde de bir patlama olduğunu duyurdu.

Ajansın haberinde tuzaklanan patlayıcının, saat 15:15'te içme suyu şebekesini onaran müteahhit firmaya ait kepçenin altında patlatıldığı bilgisi yer aldı.

Patlamada 5 kişi yaralandı.

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