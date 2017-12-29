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Diyarbakır ve Siirt'te 23 sanığa 'ByLock' tahliyesi

Felat BOZARSLAN- Turan KOYUNCU/DİYARBAKIR, SİİRT, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarda telefonlarında ByLock haberleşme programı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yargılamaları devam eden 14 sanık, Ankara Cumhu

29 Aralık 2017 12:49

Felat BOZARSLAN- Turan KOYUNCU/DİYARBAKIR, SİİRT, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarda telefonlarında ByLock haberleşme programı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yargılamaları devam eden 14 sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 11 bin 480 kişilik listeyi açıklaması üzerine tahliye edildi. 
Siirt\'te de ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 9 sanık dün gece tahliye edildi.
Diyarbakır\'da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün kullandığı haberleşme programı ByLock\'u telefonlarına indirdikleri gerekçesiyle çok sayıda kişi hakkında dava açıldı. ByLock programı nedeniyle haklarında dava açılan sanıkların yargılamaları devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açıkladığı ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren 11 bin 480 kişilik liste, diğer illerin başsavcılıklarına da gönderildi. Listenin gönderilmesinin ardından Diyarbakır\'da bulunan mahkemelerde tutuklu yargılanan 14 kişinin avukatları mahkemelere başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Tahliye taleplerini değerlendiren mahkemeler, telefonlarına iradeleri dışında ByLock programı yükledikleri iddia edilen sanıklardan, isimleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan listede bulunan 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkemeler, yapılacak başvurulara göre tahliye edilenlerin sayısının artabileceğini söyledi. 
Siirt\'te de ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla tutuklanıp, yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan 9 kişi yapılan başvurular üzerine tahliye edildi. ByLock\'u kullandıkları suçlamasıyla 9\'u tutuklu, 32\'si ise tutuksuz olmak üzere 41 kişinin yargılandığı Siirt\'te, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açıklamasından sonra tutuklu 9 kişi de tahliye edildi. Tahliye haberlerini alan aileler, Siirt F Tipi Kapalı Cezaevi önüne geldi. Yaklaşık 7 saatlik bekleyişin ardından tutuklu sanıklar cezaevinden tahliye edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Çarşamba günü yapılan açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP\'lerine yönlendirilmiş olduklarının tespit edildiği belirtilmişti.
 

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