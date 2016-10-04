Diyarbakır ve Şanlıurfa'da PKK saldırısı; 3 şehit!

Diyarbakır Lice ilçesi Habalı bölgesinde askeri üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 üsteğmen ve 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, karakola uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde askeri üs bölgesine saldıran PKK’lılarla çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri arasında bulunan Abalı Jandarma Karakolu'nun güvenliğini sağlamak amacıyla yapımı süren Kıllıhane Tepe Üs Bölgesi'ne bu akşam saat 17.30 sıralarında PKK’lılar roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ilk ateşle 1 üsteğmen şehit olurken, 2 asker yaralandı. Diyarbakır Lice ilçesi, Abalı jandarma karakolu üst bölgesine düzenlenen ve bir üsteğmenin şehit olduğu saldırıda, yaralanan bir uzman çavuşun da hayatını kaybetmesiyle şehit sayısıyla şehit sayısı 2’ye yükseldi.

Şanlıurfa'da saldırı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, karakola uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Alınan ilk bilgiye göre, bir grup PKK’lı tarafından Viranşehir-Mardin karayolunun 20. kilometresinde bulunan Karakuzu Jandarma Karakoluna uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçlerince karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeye sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman çavuş olduğu belirtilen asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diyarbakır Valiliği’nden açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden saldırıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"İlimiz Lice İlçesi, Abalı Jandarma Karakolu, Kıllıhanetepe mevkii üs bölgesi yapım çalışmalarında kullanılan araçları korumakla görevli askeri personelimize, bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırıda bulunulmuştur.

"Saldırıda 1 askeri personelimiz şehit olmuş 4 askeri personelimiz yaralanmıştır. Saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatılmıştır.

"Bu menfur saldırıda şehit olan personelimize Allah'tan Rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."