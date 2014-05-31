Diyarbakır ve Muş'ta neler oluyor?

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Çağılı Mezrası yakınlarında güvenlik güçleri ile yol kesen PKK yandaşları arasındaki olaylar akşam saatlerinde artarak devam etti. Bölgede önlem alan askerlere göstericiler, çivilerle desteklenmiş el yapımı patlayıcı, havai fişekler ve taşlarla saldırdı. Öte yandan Muş'un Varto ilçesinde yol kapatanlara Jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda vücutlarına taş isabet eden 16 asker yaralandı.

Bu sırada elinde patlayıcı infilak eden bir gösterici yaralandı. Eli koptuğu belirtilen gösterici, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. PKK yandaşlarının attığı taşlardan 2 asker de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, olayların sürdüğü sırada yol kesen gruptan silah sesleri gelmeye başlayınca askerler siperlere girip tetikte bekledi, Güvenlik güçleri akşam saatlerinde göstericilere gaz bombasının yanı sıra TOMA'dan tazyikli su sıkarak müdahale etmeye başladı.

Lice'de askere ateş açıldı, çatışma çıktı

Lice'de yol kapatan gruplara müdahale eden güvenlik güçlerine akşam saatlerinde Tuzla Köyü Kıralan ile Mezarlıklar mevkilerinde askerlere ateş açıldı. Özellikle Kıralan Mevkii'nde uzun namlulu silahlarla açılan ateşe askerler anında karşılık verdi. Yaklaşık bir süre devam eden çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik güçlerine ateş açan PKK'lılar daha sonra bölgeden uzaklaştı. Güvenlik güçleri bölgede aldığı önlemleri hava karardıktan sonra da sürdürdü.

PKK, Bingöl-Karlıova yolunu kapattı

PKK'lılar Bingöl ile Karlıova karayolunu 25'inci kilometresinde keserek yoldan geçen araçları durdurdu. Yolcular üzerinde kimlik kontrolü yapan PKK'lılar, bir süre örgüt propagandası yaptı. Üzerlerinde silah ve ellerinde telsiz bulunan PKK'lıların yolu kapatmaları üzerine jandarma ekipleri de Kalecik Köyü yakınlarında önlem alarak, araçların geçişine izin vermedi.

Yaklaşık 2,5 saat kapalı kalan yol PKK'lıların bölgeden ayrılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı.

Varto'da 16 asker yaralandı

Muş'un Varto ilçesinde yol kapatan PKK sempatizanlarına jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda vücutlarına taş isabet eden 16 asker yaralandı.

Sabah saatlerinde Varto-Karlıova karayolunun Leylek köyü mevkisine gelen bir grup, karayolunda lastik yakarak davul zurna eşliğinde halay çekmiş ve karayolunu kullanan araçları da durdurarak anahtarlarına el koymuştu. Kısa sürede yaklaşık 200 aracın mahsur kaldığı karayolu yapılan görüşmelere rağmen ulaşıma açılmayınca olay yerine gelen jandarma ekipleri gruba müdahalede bulundu. Sabah durdurulan araçlar arasında yer alan İl Özel İdaresi'ne ait bir kamyon ve bir iş makinesini ateşe veren göstericiler, askeri aracı da taş yağmuruna tuttu. Yaklaşık yarım saat göstericiler arasında mahsur kalan askeri aracı kurtarmak için bölgedeki askerler uzun süre havaya ateş açmak zorunda kaldı. Biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edilen göstericiler de askere taş attı. Çıkan olaylarda vücutlarına taş isabet eden 16 asker yaralandı.

Arkadaşlarının sırtlarında ambulanslara taşınan askerler, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan vücuduna taş isabet etmesi sonucu yaralanan bir asker, ambulansa binmek istemedi. Arkadaşlarına bağıran asker, "Beni bırakın, oradaki arkadaşlarıma yardım edin. Ben ambulansa binmeyeceğim, oraya geri gideceğim" demesine rağmen arkadaşları tarafından ambulansa bindirildi.

Havanın kararmasının ardından jandarma ekipleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na geri dönerken, göstericiler yol kapatma eylemine devam etti.

PKK, Beytüşşebap'ta 3 kamyon yaktı

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde PKK'lılar askeri birliğe malzeme bıraktıktan sonra dönen 3 kamyonu yaktı.

Olay, bugün Saat 16.00 sıralarında Beytüşşebap'ın Çığlıca Köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Çığılca Köyü'nde askeri birliğe malzeme bıraktıktan sonra dönen 3 kamyonun önü silahlı PKK'lılar tarafından kesildi. PKK'lılar, şoförleri indirdikten sonra araçları ateşe verip yaktı. PKK'lılar daha sonra dağlık alana kaçtı.

Kaçırılan 3 işçi kurtarıldı

Lice'de PKK'lılar tarafından önceki akşam kaçırılan DEDAŞ görevlisi 3 işçi, bu akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda kurtarıldı. İşçiler ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Bu arada Lice'de akşam saatlerinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki olaylar yer yer devam etti.