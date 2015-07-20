Diyarbakır ve Mersin'de çıkan yangınlar söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde dün akşam saatlerinde çıkan ve binlerce dönümlük ormanlık alanın yok olmasına neden olan orman yangınları yoğun çalışmalar sonucu bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Lice Belediye Başkanı Rezan Zoğurli, Duru Jandarma karakolu yakınlarında çıkan yangında, yaklaşık bin 200 hektarlık alanın kül olduğunu söyledi. Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nin yakınında çıkan orman yangını da 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Duru köyü ve Kulp ilçesi Barın köyü kırsalı Goderne köyü yakınlarında dün çıkan yangınlar, Diyarbakır Büyükşehir Beledeyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile bugün sabaha karşı söndürüldü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hakı Bilici, iki ilçede çıkan yangına Diyarbakır'dan 9 araç ile müdahala ettiklerini ve yoğun bir çalışma sonucu sabah saatlerinde yangınların söndürüldüğünü söyledi.

Lice Belediye Başkanı Rezan Zuğurli, dün Lice'de sabah saatlerinde birkaç yerde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürüldüğünü dile getirerek, ancak büyük yangının akşam saatlerinde Duru Jandarma karakolu yakınlarından çıktığını söyledi. Başkan Zuğurli, buradaki yangını da Diyarbakır'dan gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle gece geç saatlere kadar kontrol altına alınarak, söndürüldüğünü ifade etti. Başkan Zuğurli, dün akşam başlayan ve gece geç saatlerde söndürülen yangında Lice'de bin 200 hektarlık alanının yandığını belirtti.

Lice'de orman yangını

Diyarbakır-Lice karayolunda bulunan Duru köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye araçlarının giremediği engebeli arazideki yangını çevredeki vatandaşlar kendi imkanı ile söndürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Duru köyü yakınlarında bulunan Duru Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Saat 17.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevler, ekili alanın ardından ormanlık alana sıçradı.

Bin dönümlük alan küle döndü

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Lice, Hani ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yol kenarında bulunan yangına müdahale eden ekipler, engebeli araziye giremedi. Olayın duyulması üzerine bölgeye çevreden çok sayıda vatandaş geldi.

7 saatlik çalışma

Ellerine kazma kürek alarak engebeli araziye giren vatandaşlar yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından hendekler kazarak yangını söndürmeyi başardı. Yangının ile birlikte olay yerine gelen Lice Belediye Eşbaşkanı Rezan Zuğurli ile merkez Yenişehir İlçe Belediye Eşbaşkanı Selim Kurbanoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Yangını vatandaşlar söndürdü

Olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Lice Belediye Eşbaşkanı Zuğurli, yangın nedeniyle yaklaşık bin dönümlük alanın zarar gördüğünü söyledi. Ormanlık alandaki yangına ekiplerin müdahale etmekte zorlandığını ifade eden Zuğurli, yüzlerce vatandaşın da destek verdiği söndürme çalışmalarına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığını ancak bölgenin şartları nedeniyle müdahalede zorlanıldığını kaydetti.

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.

Mersin'de 100 hektar küle döndü

Mersin'deki yangın Gülnar ilçesine bağlı Kocaşlı ile Büyükeceli mahalleleri arasında, inşaatı devam eden Akkuyu termik santralinin yakınındaki kızılçam ormanında çıktı. Dün sabah saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Mersin orman bölge müdürlüğü'ne bağlı ekipler 5 helikopter, 2 uçak ve 45 arazözle müdahale etti. Alevlerin çevredeki evlere sıçrama ihtimali üzerine kocaşlı köyündeki bazı evler tahliye edildi. Yangında köyün mezarlığı kısmen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Büyük paniğe neden olan yangın yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar gördü.