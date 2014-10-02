Diyarbakır ve Hakkâri'de 'dayanışma yürüyüşü'ne polis saldırdı

Diyarbakır’da ve Yüksekova’da 'Kobanê’yle dayanışma yürüyüşü' yapıldı. Diyarbakır’da, yürüyüşe izin vermeyen polis biber gazıyla saldırırken, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde de göstericilerden bir grup yürüyüşün ardından polisle çatıştı.

Radikal'in Yüksekovahaber'den aldığı habere göre, Yüksekova’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Yüksekova gençliğinin Kobane’yle dayanışma amacıyla düzenlediği yürüyüşte göstericilerin yaptığı basın açıklamasının ardından kitle dağılırken bir grup YDG-H üyesi ile polis arasında çatışma çıktı.

YDG-H üyeleri zırhlı polis araçlarına molotof attı, polis de plastik mermi kullandı. göstericiler bu kez havai fişeklerle polise doğru yöneldi. Polis de bu kez gazla karşılık verdi.

Diyarbakır

Diyarbakır’da da DBP’nin düzenlediği yürüyüşte, Roboski Anıtı önünde bir araya gelen kitle AKP Kayapınar ilçe örgütüne doğru yürüyüşe geçti.

Ancak polis "grubun önünü keserek kanunsuz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin verilmeyeceğini" belirtti.

Görüşmenin ardından kitle, ara sokaklara girerek yürüyüşe devam etmek isteyince polis biber gazıyla saldırdı.

Kentin diğer bölgelerinde de olaylar çıktı. Bağlar ilçesindeki ara sokaklarda bir araya gelen göstericiler yollara barikat kurarak polisle çatıştı.

Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde de benzer olaylar yaşandı.

Bugün DBP’nin IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto etmek ve Kobanê halkı ile dayanışmak için yaptığı çağrı üzerine kentte kepenkler açılmadı.

Çağrıya alışveriş merkezleri de uydu. Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları olmak üzere, okul servisleri ve özel toplu taşıma araçları da kontak kapattı.