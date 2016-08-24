Diyarbakır ve Bingöl'de çatışma; 6 şehit

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ve Bingöl’ün Karlıova İlçesi Cehennem Ormanları’nda PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 5'i Diyarbakır 1'i Bingöl de olmak üzere 6 asker şehit oldu.

Diyarbakır'da çatışma; 5 şehit

Diyarbakır’ın Lice İlçesi Abalı ile Tapantepe bölgeleri arasında oluşturulan üs bölgesinde görev yapan komando timine, PKK’lılar tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıya askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye takviye askerler sevk edilerek, saldırıyı düzenleyen PKK'lılar etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başlatıldı.

Karlıova’da Cehennem Ormanları’nda bulunan PKK’lıları etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin iki gün önce başlattığı hava destekli operasyonlar sürüyor.

Operasyon kapsamında bugün PKK'lıların araziye tuzakladığı mayının patlaması sonucu Afyonkarahisarlı uzman çavuş Kerim Üye şehit oldu.

Bölgede güvenlik güçleri ile PKK’lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Cehennem Ormanları’nda bir önceki gün çıkan çatışmada geçici köy korucuları İdris Demir ile Tarık Aydemir şehit olmuştu.