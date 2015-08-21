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Diyarbakır ve Bingöl dahil 4 ilde emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken, 2 ilin emniyet müdürü de değiştirildi

21 Ağustos 2015 03:36

4 ilin emniyet müdürleriyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Aydın’a atanırken, Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker merkeze çekildi.

İçişleri Bakanlığı 4 ilin emniyet müdürünü değiştirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken, 2 ilin emniyet müdürü de değiştirildi. Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren karara göre;

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı, başka bir göreve atanmak üzere emniyet genel müdürlüğü emrine alındı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Halis Böğürcü, Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Süleyman Pamuk, Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Murat Kolcu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne Aydın Emniyet Müdürü Adnan Taşdan atandı. 

 

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