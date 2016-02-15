Diyarbakır Valisi: Sur'daki hendeklerin yüzde 95'i temizlendi

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek Sur'da devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Aksoy, " Sur ilçesinde önce polis özel harekat daha sonra destek olunması amacıyla askeri unsurlarla bu çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle de Sur ilçemizde yürütülen çalışmalarda yüzde 95'lik alan bu 6 mahallede temizlenmiş durumda yüzde 5'lik bir alan kalmıştır. O yüzde 5'lik alan da önümüzdeki günlerde de temizlenecektir" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; 6 mahallede 24 bin kişinin yaşadığını dile getiren Vali Aksoy şöyle konuştu:

"Gerek önce zaman zaman kesilmeler nedeniyle gerekse 12 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra 11 Aralık'ta bildiğiniz gibi 17 saatlik bir ara vermiştik bu ara dönemde ve zaman zaman bu çalışmalar sürdürülürken de dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlarımız varsa onlara her türlü destek güvenlik birimlerimizce verildi. Ve şuanda bizim tahminimiz içeride yaşayan binle iki bin arasında sivil vatandaş olduğunu değerlendiriyoruz. Büyük bir çoğunluğu bu 6 mahallenin dışına taşındı bir kısmı Sur'un sokağa çıkma yasağı ilan edilmemiş diğer mahallerine bir kısmı Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar olmak üzere yine Diyarbakır merkezdeki diğer mahallere taşındı. İlçelere giden, il dışına giden çok az var. Evini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirilmesi anlamında başta Valiliğimiz ve Sur Kaymakamlığımız olmak üzere devletin diğer kurumlarının da yaptığı bir çok çalışma var. "