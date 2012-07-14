Diyarbakır Valisi: PKK, Diyarbakır mitinginde ateş açacaktı

Diyabakır'daPKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 'BDP'nin yarın düzenleyeceği izinsiz mitingde, halkın üzerine ateş açmak için kullanılması planlanan' çok sayıda silah ele geçirildi.

Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, dürbün ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, yaptığı açıklamada PKK mensuplarının izin verilmeyen miting öncesi güvenlik güçleri ve vatandaşlar üzerine ateş açmayı planladığı belirtildi.

Mitinge katılanlara ateş açılacaktı

Vali Toprak, yarın düzenlenmesi planlanan mitinge valilik tarafından gerekçeleri açıklanıp izin verilmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İzin verilmeyen miting esnasında, sonrasında, tüm toplum kesimlerini ve sivil halkı karşı karşıya getirmek amacıyla güvenlik güçleri ve vatandaşlarımıza ayrım gözetilmeksizin sözde ÖSB (Öz Savunma Birlikleri) mensupları tarafından topluluğun üzerine ateş açılmak suretiyle düzenlenmesi planlanan terör eylemlerinde kullanılmak üzere işbirlikçiler aracılığıyla ilimiz merkezine gönderildiği tespit edilen ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili şubelerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen başarılı operasyonda, 6 muhtelif tabanca, 8 şarjör, sırt çantasının içinde 1 kaşnikof marka silah, 3 şarjör, 2 susturucu ve 1 dürbün, dürbünün silaha bağlanması amacıyla kullanılan silah aparatları, 3 otomatik av tüfeği, 79 Kalaşnikof fişeği, 439 tabanca fişeği güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ele geçirilmiştir."

Vali Mustafa Toprak, konuyla ilgili soruşturmanın adli makamlarca devam ettirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca ilgili mevzuatlar çerçevesinde; alınan bilgiler ve gelen istihbaratlar çerçevesinde anılan mitinge izin verilmemiştir. Söz konusu izin vermeme anından başlayarak bu konuda yapılan açıklamalar ve yapılan değerlendirmeler dahi konunun ne kadar mecrasının dışarısına çıkarılacağı ve yanlış niyetleri açıkça ortaya koymaktadır. Tüm bu gelişmelerin; gerek terör olaylarına karşı son zamanlarda yükselen toplumsal hassasiyet ve gerekse vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında tüm toplum katmanlarında oluşan olumlu bakış ve çözüm arayışlarını ortadan kaldırabilecek tahrik edici, insanlarımızı birbirine düşüren toplumda husumet duygularını ortaya çıkaracak nitelikte olduğu açıktır. Vatandaşlarımızın yapılmak istenen bu tür kanunsuz-izinsiz eylemlere itibar etmeyeceklerine ve sağduyulu davranarak, bu gibi ortamlardan ve içine çekilmek istenen olumsuz olaylardan uzak duracaklarına olan inancımızı ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her türlü ek kuvvet dahil tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum."