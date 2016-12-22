Diyarbakır Valisi: Kentimizi temizledik, Ankara ve İstanbul'dan farkı yok, turistleri davet ediyorum

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, kentin terörden tamamen temizlendiğini söyleyerek, "Kentimizin İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den bir farkı yok. Ön yargıyla yaklaşmayın. Diyarbakır’a gelin, burayı görün" dedi.

Diyarbakır’da yaşanan terör olayları sonrası güvenlik güçlerinin hassasiyetle sivil halka zarar vermeden şehri teröristlerden temizlediğini söyleyen Aksoy, şehrin eski parlak günlerine kavuşması için Türkiye’yi dayanışmaya davet etti. Yerli turistleri Diyarbakır’a davet eden Vali Aksoy, "Yaşanan olaylardan dolayı Diyarbakır’ın dışarıdaki algısı gerçek Diyarbakır’la örtüşmüyor. Birçok kişinin gelmeden önceki algısı Diyarbakır’a gelip gördüğünde çok farklı olduğuna tanık olduk. Herkese söylüyorum Diyarbakır’a gelin burayı görün, ön yargıyla yaklaşmayın. Diyarbakır Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi. Günlük ve ticari yaşama baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir’den hiçbir farkı yok” ifadesini kullandı.

"Kentsel dönüşüm"



Milliyet'ten Oğuz Yeter'in haberine göre, operasyonlarda terörist unsurların tamamen temizlendiğini söyleyen Aksoy, “Diyarbakır’da özellikle son yaşanan Silvan ve Sur’daki barikat ve hendek eylemlerinden sonra güvenlik birimlerimizin gerçekleştirdikleri operasyonlar sonrasında alan tamamen terörist unsurlardan temizlendi. Bu operasyon süreci içerisinde terörist unsurların döşemiş olduğu patlayıcıların infilak etmesi sonucunda birçok ev hasar gördü ve yıkıldı. Yıkılan alanların yeniden inşası için özellikle Sur’da Çevre Ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinatörlüğünde çalışmalar başlatıldı” ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Aksoy şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız yıkılan alanlarla ilgili önce genel olarak vatandaşın eğilimini tespit etmek için anket çalışması yaptı. Vatandaşlara çeşitli alternatifler sunuluyor. Sur’daki evinin karşılığında şehrin başka bir bölgesinde TOKİ tarafından yapılan konutlardan ev alıp almayacağı, yine kendi arsası üzerinde koruma amaçlı imar planına uygun olarak vatandaş isterse kendi binasını yapıp yapmayacağı, bunun dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca inşa edilecek herhangi ev ve işyeri olursa bunda talep edip etmeyeceği gibi farklı alternatifler sunuluyor.”

Yaklaşık 10 bin kişinin istihdamını öngördüklerini belirten Vali Hüseyin Aksoy, “Diyarbakır’da en önemli sorun işsizlik. İşsizliğin giderilmesi konusunda da mevcut organize sanayi bölgemizde genişletme faaliyetlerimiz devam ediyor”



Diyarbakır’ın önemli tarım kenti olduğunu söyleyen Aksoy, “Diyarbakır önemli bir tarım kenti. Çok önemli miktarda tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Devlet Su İşleri’nin sulama projelerinin hayata geçmesiyle tarımsa verimlilik ve çeşitlilik artmış olacak. Önümüzdeki günlerde burada yetiştirilen ürünlerin işlenerek değerlendirilmesi bakımından Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ilgili ön çalışmamamız var. Bu bölgemizde hem istihdamı hem de üretilen ekonomik değerlerin daha iyi bir noktaya taşınması konusunda katkı sağlayacak bir çalışma" dedi.

"Lojistik köy projesi"



Lojistik köy kurmak için çalışmalarının olduğunu söyleyen Vali Hüseyin Aksoy, “Diyarbakır deniz yolu hariç kara, hava ve demiryolu ulaşımının buluştuğu kentlerden birisi. Diyarbakır havalimanı terminal binamız 5 milyon yolcu kapasiteli. Bir lojistik köy kurmayla da ilgi bir çalışmamız var. Bölgenin ekonomik anlamda gelişmesi ve Diyarbakır’ın bölgenin en önemli şehirlerinden biri olma vasfını daha da pekiştirecek bir çalışma olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın turizmde atak yapacağını söyleyen Aksoy, “Diyarbakır önemli kültürel birikime ve doğal güzelliklere sahip. Turizm açısından da önümüzdeki dönemlerde de çok hızlı bir atak yapacak. Mevcut otellerin dışında inşaatı devam eden otel yatırımları var. Bunlar da devreye girdiğinde bölgenin turizm açısından da önemli bir potansiyeli olacak. Bölgede kongre turizm için alt yapı var. Üniversitenin büyük bir kongre merkezi var, Karacadağ Kongre Merkezi yeni yapıldı” dedi.

"4 milyarlık proje"

Devletin birçok önemli yatırımı Diyarbakır’da gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Aksoy, “Devletimiz Diyarbakır’ı önemsiyor birçok önemli yatırımları gerçekleştiriyor. Son 14 yılda gerçekleştirilenlerin dışında halen de devam etmekte olan yaklaşık 4 milyar TL’yi aşan proje tutarı inşaatlar devam ediyor. Devlet Diyarbakır’a ve Diyarbakır halkına her türlü ortamı sağlama adına bütün imkanlarıyla gayret içinde çalışmalarını sürdürecek” dedi.

"Diyarbakır halkı teröre prim vermedi"

Teröre destek vermeyen Diyarbakır halkına teşekkür eden Vali Hüseyin Aksoy, “Diyarbakır halkı teröre destek ve pirim vermedi yapılan provokatif çağrılara karşı duruşunu ortaya koydu. Teröre destek vermeyen Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Terör örgütü, şimdi insanları sokağa dökmekte zorlanıyor. Dolayısıyla Diyarbakır halkı terör örgütüyle arasına önemli bir mesafe koymuştur. Terörle mücadele konusunda bu ortam psikolojik olarak gerçekleşmiştir. Özellikle Sur gibi birçok noktada yapılan terör örgütünün faaliyetleri, terör örgütünün gerçek yüzü vatandaş tarafından anlaşıldı. Onların derdinin Diyarbakır halkı esnafı olmadığı vatandaş tarafından net bir şekilde görülmüştür” dedi.





