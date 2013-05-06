Diyarbakır Valisi İzmir'e, İzmir Valisi Diyarbakır'a atanacak

Hükümet’in onay için Çankaya Köşkü’ne gönderdiği Valiler Kararnamesi ile İzmir Valisi M. Cahit Kıraç’ın Diyarbakır’a, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’ın da İzmir’e atanacağı ifade edildi.

AKP İzmir Milletvekili Rıfat Sait de Facebook ve Twitter hesaplarından valilere yeni görevlerinde başarılar diledi.

Hükümetin ‘Barış sürecini’, Doğu ve Batı illerindeki valilerin yerlerini değiştirerek sürdüreceği öne sürüldü.

Bu kapsamda ülkenin batısındaki illerde görev yapanları doğudaki illere Doğu’da görev yapanların da Batı’daki illere atanacağı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, yeni hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği belirtilen Valiler Kararnamesi ile İzmir Valisi Cahit Kıraç Diyarbakır’a, 3 yıldan bu yana görev yapan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’ın da İzmir’e atandığı vurgulandı. E

XPO 2020’ye aday olan İzmir’de EXPO 2020 Yönlendirme Kurulu Başkanlığı’nı da yapan Vali Kıraç’ın ataması sürpriz oldu. Vali Kıraç, haziran ayında Paris’te yapılacak sunuma gitmeye hazırlanıyordu, kasım ayında yapılacak EXPO 2020 oylaması için çalışmaları hızlandırmıştı.

Kıraç, kararname imzalanmadığı için bu konuda açıklama yapmazken, Başbakan ile birlikte Kızılcahamam kampında bulunan AKP İzmir Milletvekili Rıfat Sait, atamayı, Facebook ve Twitter hesaplarından “İzmir Valimiz Diyarbakır’a, Diyarbakır Valimiz İzmir’e geliyor. Valilerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum” diye paylaştı.

Cahit Kıraç kimdir?

1975 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 1979 yılında bitirdi. 1980 yılında Elazığ'da Maiyet Memurluğu görevine başladı. 1981-1982 yılları arasında Ağrı İli'nde Diyadin Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı ile Tutak ilçe Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 66. Dönem Kaymakamlık Kursu’ndan sonra 1983 yılında Hatay Hassa ilçesinde başladığı Kaymakamlık görevini 1986 yılına kadar sürdürdü. 1986-1988 yılları arasında Diyarbakır Kulp İlçe Kaymakamlığı, 1988-1992 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. 1990-1991 yılları arasında eğitim amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca İngiltere'ye gönderildi. 1 yıl İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra, 1993-1994 yılları arasında Şırnak'ta ilk Valilik görevini yaptı. 1994-1997 yılları arasında Aksaray Valiliği, 8.11.1997-30.09.1999 tarihleri arasında Merkez Valiliği görevlerinde bulundu. Milli Güvenlik Akademisi'ni 1998 yılında 44. dönem mezunu olarak bitirdi. 30.09.1999-13.09.2004 tarihleri arasında Sakarya Valiliği, 25.8.2004-06.03.2007 tarihleri arasında Adana Valiliği görevlerinde bulundu. 05.03.2007 Tarih ve 2007/11773 Sayılı Kararname ile İzmir Valiliği'ne atandı. 20.03.2007 tarihinde görevine başladı.

Mustafa Toprak kimdir?

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı. 1987 yılında İçel İli kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1988-1989 yılları arasında 1 yıl süre ile İçişleri Bakanlığı tarafından İngilizce dil öğrenimi ve mesleki çalışmalarda bulunmak üzere İngiltere’ye gönderildi. İngiltere’nin Margate şehrinde “Fitzroy College of English”de dil eğitimi aldı ve İngiliz yönetim sistemi ve kurumlarında inceleme ziyaretlerinde bulundu. İngiltere dönüşünde 6 ay süreyle Kütahya İli Emet İlçesi Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Kaymakamlık Kursunu üstün başarılı olarak tamamladı. 1990-1992 yılları arasında Kayseri İli İncesu Kaymakamlığı, 1992-1994 yılları arası Ağrı İli Taşlıçay Kaymakamlığı, 1994-1997 yılları arasında da Bitlis İli Ahlat Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1997-2001 yılları arasında Rize Vali Yardımcılığı yaptı. Görev süresi içerisinde çeşitli kurs ve seminerlere katıldı. 2001 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’na Mülkiye Müfettişi olarak atandı ve 6 ay sonra Mülkiye Başmüfettişi oldu. 2003 yılında Turizm Bakanı Sayın Güldal AKŞİT’in danışmanı olarak Turizm Bakanlığında görev yaptı. Daha sonra 2 yıla yakın bir süreyle Sosyal Hizmetler, Aile, Kadın ve Özürlülerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit’in, Devlet Bakanı Başdanışmanı olarak görev yapan TOPRAK, buradaki görev süresi içerisinde Sayın Bakanın talimatları çerçevesinde; Özürlüler Kanunu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması konularında Bakanlıkta yürütülen kanun tasarıları hazırlık çalışmalarını yönetti.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği yanında, 2005 yılı Şubat ayı ile 2007 yılı Mart ayları arasında iki yılı aşkın süreyle İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaptı ve görev süresi içerisinde İçişleri Bakanlığı ile birçok ülke İçişleri Bakanlıkları arasında imzalanan ve yürütülen güvenlik ve işbirliği anlaşma çalışmalarında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapmakta iken 05.03.2007 Tarih ve 2007/11773 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Çorum Valiliğine atandı ve bu görevi 23.03.2007 tarihinden bu yana yürütmekte iken 11.05.2010 tarih ve 2010/407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atandı.