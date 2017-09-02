T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve protokol üyeleriyle birlikte Lice İlçesi'ndeki jandarma karakolları ve üst bölgelerini ziyaret ederek, vatani görevlerini yapan aske

02 Eylül 2017 22:13

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve protokol üyeleriyle birlikte Lice İlçesi\'ndeki jandarma karakolları ve üst bölgelerini ziyaret ederek, vatani görevlerini yapan askerlerin Kurban Bayramı\'nı kutladı.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun Lice gezisine, 7\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti.
Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler sırasıyla Lice İlçesi Üçdamlar Jandarma Karakolu, Dakyanustepe Jandarma Üs Bölgesi ve Lice Tapantepe Jandarma Üs Bölgesi\'ni ziyaret etti. Vatani görevini yapan askerlerin Kurban Bayramı\'nı kutlayan Vali Güzeloğlu, ilgili komutanlardan da bilgi aldı. 
Lice Tapantepe Jandarma Üs Bölgesi\'ni ziyareti sırasında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada vatani görevini yapan er Mehmet Turan\'ın babası Vakıf Turan ile telefonda görüştü. İyi bir evlat yetiştirdiği için Turan\'a teşekkür eden Vali Güzeloğlu, davet edilmesi halinde oğlunun düğününe katılacağını söyledi. 
Vali Güzeloğlu, üs bölgesinde görev yapan askerler için bir fitness merkezi yapılması talimatını verdi. Ziyaretin ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler toplu fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHADİYARBAKIR Valisi Hasan Basri GüzeloğluKolorduGarnizon Komutanı Tümgeneral Sinan YaylaLiceKurban BayramıVali Hasan Basri Güzeloğlu LiceGarnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24