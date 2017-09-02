Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve protokol üyeleriyle birlikte Lice İlçesi\'ndeki jandarma karakolları ve üst bölgelerini ziyaret ederek, vatani görevlerini yapan askerlerin Kurban Bayramı\'nı kutladı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun Lice gezisine, 7\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti.

Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler sırasıyla Lice İlçesi Üçdamlar Jandarma Karakolu, Dakyanustepe Jandarma Üs Bölgesi ve Lice Tapantepe Jandarma Üs Bölgesi\'ni ziyaret etti. Vatani görevini yapan askerlerin Kurban Bayramı\'nı kutlayan Vali Güzeloğlu, ilgili komutanlardan da bilgi aldı.

Lice Tapantepe Jandarma Üs Bölgesi\'ni ziyareti sırasında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada vatani görevini yapan er Mehmet Turan\'ın babası Vakıf Turan ile telefonda görüştü. İyi bir evlat yetiştirdiği için Turan\'a teşekkür eden Vali Güzeloğlu, davet edilmesi halinde oğlunun düğününe katılacağını söyledi.

Vali Güzeloğlu, üs bölgesinde görev yapan askerler için bir fitness merkezi yapılması talimatını verdi. Ziyaretin ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler toplu fotoğraf çektirdi.

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