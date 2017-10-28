T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Valisi, çelenk sunma töreninde kız öğrencinin elini öptü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bir kız ö

28 Ekim 2017 19:17

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun da katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programı kapsamında Atatürk Anıtı\'na çelenk sunma töreninde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bir kız öğrencinin elini öptü. 
Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki Anıtpark\'ta düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7\'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve sporcular katıldı. 
Törende Diyarbakır Valiliği, 7\'nci Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı\'na sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi. 
Yağmur altında geçen törene katılan ve yağmurluk giyen öğrencilerin yanına giden Vali Güzeloğlu, dereceye giren sporcuları kutlayarak, bir kız öğrencinin de elini öptü. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIR Cumhuriyet Halk Partisi CHPMilletvekili Sezgin TanrıkuluEkim Cumhuriyet BayramıAtatürk AnıtıVali Hasan Basri GüzeloğluYenişehirAnıtparkVali Hasan Basri Güzeloğlu CHPKolorduGarnizon Komutanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24