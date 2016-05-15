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Diyarbakır Valiliği'nin önüne beton bloklar yerleştirildi

Saldırı istihbaratı üzerine harekete geçen Diyarbakır Emniyeti, valiliğin bulunduğu caddeyi demir bariyerlerle kapattı

15 Mayıs 2016 17:27

Diyarbakır'da son 3 gün içerisinde merkez ilçelerde yaklaşık 40'a yakın bomba ihbarı yapılırken istihbarat kayıtlarına geçen raporlar Diyarbakır Valiliği'ni harekete geçirdi. Diken üstünde olan kentte Vali Konağı önüne beton bloklar yerleştirilirken cadde ise demir bariyerlerle kapatıldı.

 

İlçelerde bombalı saldırı istihbaratı sürüyor

 

Çınar ilçesindeki saldırının ardından Bağlar ilçesinde 31 Mart'ta 7 polisin şehit olduğu saldırı ve sonrasında da Dicle, Hani, Lice ve Sur'da saldırılar yapılmıştı. PKK'nın ilçe jandarma ve emniyet müdürlüklerini hedef aldığı saldırılarla alakalı olarak bir dizi önlemler alındı. Karakolların önlerine beton bloklar yerleştirilirken, cadde üzerlerine ise taş ile demir bariyerler konuldu.

Önlemlerin hat safhaya çıktığı ilçelerde vatandaşın ihbarları sonucu polis ve asker güvenlik önlemi alarak ihbarları değerlendiriyor.

 

İstihbarat uyardı, Valilik harekete geçti

 

Bölgede ve kentte yapılan saldırıların ardından  Diyarbakır Valiliği de alarma geçti. Dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan valilik binası ve valilik konağı polis ekipleri tarafından kapatıldı. Demir bariyerle kapatılan yollarda güvenlik önlemleri alındı. Araç trafiğine kapatılan yollarda vatandaşın geçişi ise polis kontrolünde sağlanıyor. Önlemlerin hat safhaya çıkarıldığı valilik önüne de ayrıca beton bloklar yerleştirildi.

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