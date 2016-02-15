Diyarbakır Valiliği’nden operasyon açıklaması

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin PKK’ya yönelik düzenledikleri operasyonun bilançosu Diyarbakır Valiliği tarafından açıklandı.

Merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 3 gün yapılan operasyonlarda 2'si çocuk 6 kişinin gözaltına alındığı belirtilen valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen metruk binalar ve boş alanlara yönelik olarak son üç gün içerisinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda; 1 adet anti tank roket başlığı, 1 adet roketatar sevk başlığı, 1 adet roketatar motoru, 85 adet el yapımı bomba, 1 adet piknik tüpü içine hazırlanmış el yapımı bomba, 1 adet yangın tüpü içine hazırlanmış el yapımı bomba, 76 adet molotof bombası, 18 kutu torpil, 4 adet dolu havai fişek rampası, Çok miktarda molotof bombası ve el yapımı bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk eden, kamu düzenine zarar veren 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alınmış, şahıslar ile ilgili yapılan adli tahkikat halen devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi.