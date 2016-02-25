Diyarbakır Valiliği’nden “İngiliz milletvekili gözaltında” iddiasına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'da bir İngiliz parlamenterin gözaltına alındığı iddiasını yalanlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yazılı ve görsel medya ile birtakım sosyal medya hesaplarında, bir İngiliz parlamenterin güvenlik görevlilerimizce gözaltına alındığına dair haberlere yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Meydanı çevresinde yabancı uyruklu bir şahsın fotoğraflama yaptığının güvenlik görevlilerince tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunun üzerine, şahsın kimlik kontrolün yapılmış. İbraz edilen pasaportta İskoçya vatandaşı Natalie Mcgarry olduğu anlaşılmıştır. Yapılan işlem kimlik kontrolünden ibaret olup herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamıştır."