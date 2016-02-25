T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Valiliği’nden “İngiliz milletvekili gözaltında” iddiasına yalanlama

Natalie Mcgarry'ın gözaltına alındığı ileri sürülmüştü

25 Şubat 2016 21:23

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'da bir İngiliz parlamenterin gözaltına alındığı iddiasını yalanlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yazılı ve görsel medya ile birtakım sosyal medya hesaplarında, bir İngiliz parlamenterin güvenlik görevlilerimizce gözaltına alındığına dair haberlere yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Meydanı çevresinde yabancı uyruklu bir şahsın fotoğraflama yaptığının güvenlik görevlilerince tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunun üzerine, şahsın kimlik kontrolün yapılmış. İbraz edilen pasaportta İskoçya vatandaşı Natalie Mcgarry olduğu anlaşılmıştır. Yapılan işlem kimlik kontrolünden ibaret olup herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamıştır."

 

 

 

ETİKETLER

diyarbakırvaliliğiingilizmilletvekiliNatalie Mcgarryiddiaaçıklaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24