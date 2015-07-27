Diyarbakır Valiliği'nden 10 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden, 10 yaşındaki Beytullah Aydın'ın, Bağlar ilçesindeki izinsiz gösterilere polisin müdahalesi esnasında binanın çatısından düşerek hayatını kaybettiği yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi. Bazı basın yayın organlarında iddiaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, bazı çevrelerin söz konusu iddialarla farklı bir algı oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.

10 yaşındaki Beytullah Aydın'ın 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, olay esnasında söz konusu bölgede herhangi bir asayiş olayının yaşanmadığı bildirildi.

'O saatte toplumsal olay yoktu'

Bu arada olayın görgü tanığı S.Ş, ifadesinde, apartmandaki bağrışma sesleri üzerine aşağıya indiğini ve giriş kapısı yanında bulunan asansör boşluğunda bir çocuğun kanlar içerisinde yattığını gördüğünü anlattı.



Yaralı çocuğu yolda çevirdiği otomobille özel bir hastaneye götürdüğünü kaydeden S.Ş, şunları anlattı:



"Düşen çocuğun yanında bulunan arkadaşı düşen kişinin ailesini aradı ve onlar da hastaneye geldiler. Ben bu çocuğun ismini ve kimlik bilgilerini bilmiyorum, ailesini tanımıyorum. Çocuğu hastaneye götürdükten sonra ayrıldım. Bu çocuğun bizim apartmanımızdan nasıl ve ne şekilde düştüğünü görmedim ve bilmiyorum. Olayın olduğu saatte apartmanımızın çevresinde herhangi bir toplumsal olay yoktu. Çocuğun düştüğü asansör boşluğunda herhangi bir faal asansör yoktu. Asansör yapılmayı bekliyordu."