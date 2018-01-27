Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama

Diyarbakır mezker Yenişehir İlçesi'nde bulunan valilik binasının arka sokağındaki bir çöp konteynerin patlama meydana geldi. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken bölgedeki bazı evlerin camları kırıldı. Patlamanın, piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı belirlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki valilik binasının arkasından geçen Hintli Baba Sokak'ta bugün saat 18.00 sıralarında çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmazken, bölgedeki bazı evlerin camları kırıldı.Patlamanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, parçalanmış piknik tüpü buldu. Polis, patlamaya piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirledi.(DHA)