Diyarbakır Valiliği: Sur havadan bombalanmayacak

Diyarbakır Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Sur ilçesinde süren operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri tarafından, ‘Sur ilçesinin havadan bombalamaya başlayacağız' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı internet sitelerinde, sosyal medyada, yazılı basında, güvenlik güçleri tarafından 'Sur İlçesini havadan bombalamaya başlayacağız' şeklinde anonsların yapıldığı iddialarına yer verilmiştir. Bahse konu iddialar tamamen asılsızdır. Sur İlçesinde sokağa çıkma yasağının bulunduğu ve bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların sürdüğü bölgelerde güvenlik güçlerimiz tarafından bölücü terör örgütü üyelerine yönelik teslim olmaları yönünde anonslar yapılmakta, ancak 'havadan bombalama yapılacağı' şeklinde anons yapılmamaktadır, bu yönde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür söylem ile iddiaların bölgede yürütülen operasyon sürecine zarar vermek ve güvenlik güçlerimize yönelik olumsuz bir algı oluşturarak halkı provoke etmek amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için terör ve terör örgütüne yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."