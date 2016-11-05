Diyarbakır Valiliği: Saldırıyı PKK gerçekleştirdi

Diyarbakır Valiliği, kentte dün en az 11 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yayımlayarak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini yineledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"4.11.2016 günü saat 7.53 te, İlimiz Bağlar İlçesi Aydın Arslan Bulvarında, bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmiş ve olayın akabinde saat 11.22'de Valiliğimiz tarafından, patlama olayının bölücü terör örgütü tarafından üstlenildiği şeklinde bir açıklama yapılmıştı.

"Uluslararası bir haber ajansının bir kaynağa dayandırarak yaptığı bir habere dayalı olarak, basında ve sosyal medyada olayın IŞİD terör örgütü tarafından üstlenildiğine dair haberler yer almıştır.

"Valiliğimizce yapılan açıklama, bölücü terör örgütü elemanlarının kendi aralarında yapmış oldukları telsiz konuşmalarına dayandırılmıştır.

"Konuyla ilgili bölücü terör örgütü mensupları arasında yapılan üç ayrı telsiz konuşmasında, eylemin Kemal kod adlı bölücü terör örgütü mensubu tarafından 3 ton patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildiği ve fedai türü tabir edilen eylem olduğu açıkça yer almaktadır.

"Bu bilgiler çerçevesinde söz konusu saldırının bölücü terör örgütü mensuplarınca yapıldığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

"Söz konusu sosyal medyada ve bazı haber organlarında yer alan haberler, çoğunlukla sivil vatandaşlarımızın zarar gördüğü ve hayatını kaybettiği menfur saldırı olayıyla ilgili farklı algı oluşturmaya ve bölücü terör örgütünü korumaya yönelik haberlerdir.

"Valiliğimiz tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi; vatandaşlarımızın resmi açıklamalar dışında açıklamalara ve algı yaratmaya yönelik haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir."

Reuters haber ajansı dün, IŞİD'in saldırıyı üstlendiğine dair açıklamayı kendisine bağlı Amak sitesi üzerinden yaptığını ifade etti. Bu hafta içinde yayınlanan ve IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında, "Türkiye'yi işgal edin ve güvenli olduğunu sandığı yerlere korku salın" ifadeleri yer almıştı.