Diyarbakır Valiliği resmi tören düzenlemedi

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal, Diyarbakır Valiliği'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için resmi tören düzenlemediği söyledi ve CHP İl Örgütü olarak alternatif çelenk töreni düzenlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü sebebiyle Diyarbakır valiliğince resmî tören düzenlenmedi. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı, Anıtpark’ta alternatif çelenk koyma töreni düzenleyerek CHP İl Başkanlığı adına çelenk bıraktı.

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“CHP Diyarbakır İl Başkanlığı olarak, Anıtpark’ta alternatif çelenk koyma töreni düzenledik.

Cumhuriyet Halk Partisinin her bir neferi olarak, Cumhuriyete ve onun değerlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız.

23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.”