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Diyarbakır Valiliği önünde bekleyen polis ekibine silahlı saldırı!

Saldırıda 1 polis memuru yaralandı

05 Ekim 2016 23:43

Diyarbakır Valiliği arka giriş kapısı civarında güvenlik önlemi alan polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Valiliği arka giriş kapısına yakın bir bölgede güvenliği sağlamak için nöbet tutan polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nda (TOMA) bulunan bir polis memuru yaralandı.

Polis ekiplerine silahlı saldırı düzenleyen kişi ara sokaklara girip kaçarken, bölgeye giden 112 Acil Servis ambulansı ile yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Bölgede bulunan polislerin karşılık vermesinin ardından ara sokaklara kaçan teröristin bulunması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

 

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