Diyarbakır Valiliği:  354 internet sitesi erişime kapatıldı

Diyarbakır Valiliği, ‘yasa dışı bahis sitesi’, ‘terör propagandası’ gerekçesiyle 354 siteye erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286'sı yasadışı bahis ve müstehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası içerikli 354 web sitesi BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırıldı."